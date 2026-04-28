Saprissa cruza los dedos: Jafet Soto podría ser clave para que le quiten las suspensiones a Mariano Torres y Fidel Escobar

En Deportivo Saprissa la mirada ya no está solo puesta en la semifinal del Clausura 2026. Mientras el equipo se prepara para enfrentar a Municipal Liberia, en los despachos se juega otro partido, igual o más determinante: el intento por revertir las sanciones que hoy dejan fuera a Mariano Torres y Fidel Escobar.

La dirigencia morada ya lo dejó claro: irán por la vía judicial. La apelación está en marcha y el objetivo es recuperar a dos piezas clave para una serie que puede definir todo el semestre. En ese contexto, cada detalle del caso empieza a tomar un valor estratégico, y hay uno en particular que encendió una luz de esperanza dentro del club.

El antecedente de Jafet Soto que abre una puerta

Se trata de un antecedente que tiene como protagonista a Jafet Soto, actual figura fuerte de Club Sport Herediano. En abril de 2025, Soto protagonizó un cruce similar con un comisario arbitral y fue sancionado por insultos. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado en el proceso posterior.

En aquel caso, la sanción fue revocada por un motivo clave: los insultos no estaban consignados en el informe arbitral, por lo que no existía prueba formal suficiente para sostener el castigo. Ese vacío terminó siendo determinante y abrió un precedente que hoy vuelve a escena, pero desde la vereda rival.

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En Saprissa entienden que ese punto puede ser vital. En el informe arbitral del caso de Mariano Torres sí aparece el incidente con el comisario Erick Mora Segura, pero no se detalla el contenido de lo ocurrido, es decir, no se especifica qué se dijeron las partes. Ese matiz podría convertirse en la principal herramienta de defensa para el equipo legal del club.

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La estrategia, entonces, no pasa solo por cuestionar la sanción, sino por encontrar grietas en su fundamentación. Si no hay una descripción concreta de la supuesta falta, el argumento podría debilitarse lo suficiente como para abrir la puerta a una reducción o incluso una anulación del castigo, tal como ocurrió en el caso de Soto.

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Mientras tanto, en lo deportivo, la incertidumbre se mantiene. Saprissa no sabe si podrá contar con sus dos referentes, pero sí tiene claro que agotará todas las instancias posibles para lograrlo. El tiempo juega en contra, pero el precedente alimenta la esperanza.

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Datos Claves

Saprissa busca revertir sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar mediante apelaciones por vía judicial.

busca revertir sanciones de y mediante apelaciones por vía judicial. El club utiliza el antecedente de Jafet Soto en 2025 para anular el castigo actual.

en para anular el castigo actual. La defensa argumenta que el informe de Erick Mora Segura no detalla la falta cometida.