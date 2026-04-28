Hernán Medford dice lo que nadie quería escuchar sobre las sanciones a Mariano Torres y Fidel Escobar: “No voy”

El clima en Deportivo Saprissa cambió de golpe en la antesala de las semifinales del Clausura 2026. Lo que era ilusión por pelear el título se transformó en preocupación tras la confirmación de sanciones que golpean directamente al corazón del equipo. Y en medio de ese escenario, apareció la voz de Hernán Medford con un mensaje que dejó más dudas que certezas.

¿Qué sanción le dieron a Mariano Torres y Fidel Escobar?

El punto de partida fue la resolución del Tribunal Disciplinario, que tras revisar el informe del delegado y apoyarse en las imágenes de la transmisión televisiva, tomó una decisión contundente sobre Mariano Torres y Fidel Escobar. Ambos están suspendidos por 3 encuentros.

La sanción no solo implica una baja sensible, sino que prácticamente deja al capitán fuera de toda la serie de semifinales. Un golpe directo al funcionamiento de un equipo que depende en gran medida de su liderazgo dentro y fuera de la cancha.

Con ese panorama, todas las miradas se posaron en Hernán Medford durante el media day. Se esperaba una explicación, una postura o al menos una señal sobre cómo afrontará el equipo este escenario. Sin embargo, el técnico sorprendió con una respuesta tan breve como tajante, dejando en claro que no estaba dispuesto a entrar en ese terreno.

¿Qué respondió Hernán Medford?

“No la gasten en esa porque no voy a contestar sobre lo que pasó. Pregunten sobre el equipo porque de la suspensión no gasten su pregunta”, declaró el entrenador. Una frase que cayó como un baldazo de agua fría en la sala, no solo por el contenido, sino por el momento en el que llega, con el equipo a días de jugarse todo.

ver también “Una baja muy sensible”: Saprissa sufre otro revés tras las sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar

El silencio del técnico, lejos de calmar las aguas, termina amplificando la incertidumbre. En Saprissa no solo deben reorganizarse sin dos de sus piezas clave, sino que además lo hacen en medio de un clima enrarecido, donde las explicaciones escasean y las dudas crecen.

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