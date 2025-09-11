Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Refuerzo confirmado: Vladimir Quesada festeja la noticia que trae alivio a Saprissa en medio de la tormenta

No todas son malas noticias para el Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada. Descubre la oficialización del último refuerzo.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Vladimir Quesada DT del Deportivo Saprissa
© SaprissaVladimir Quesada DT del Deportivo Saprissa

El Deportivo Saprissa vive días complicados en lo deportivo, con Vladimir Quesada en el banquillo y un equipo que no logra encontrar regularidad. La caída 3-1 frente a Puntarenas no solo dejó dudas en el funcionamiento, sino que también extendió la mala racha a tres compromisos seguidos sin celebrar una victoria.

Sin embargo, en medio de este escenario de crisis llegó una noticia que busca traer un poco de calma: la confirmación de un refuerzo que se suma al plantel. Su incorporación representa un rayo de esperanza para el club tibaseño, que necesita urgentemente dar un giro a la situación.

Mientras se agudiza la crisis de Saprissa, Vladimir Quesada revela el verdadero motivo por el que Marcos Escoe todavía no debutó

ver también

Mientras se agudiza la crisis de Saprissa, Vladimir Quesada revela el verdadero motivo por el que Marcos Escoe todavía no debutó

¿Cuál es el refuerzo que le llegó a Vladimir Quesada en Saprissa?

El periodista Estefan Monge dio a conocer que Marcelo Tulbovitz quedó oficialmente habilitado para ejercer sus funciones como nuevo preparador físico del Deportivo Saprissa. Tras completar los últimos trámites administrativos ante la Unafut y la Federación Costarricense de Fútbol, el uruguayo podrá integrarse de lleno al día a día del club.

Publicidad

Con esta incorporación, Saprissa suma experiencia y respaldo en un área clave como la preparación física. El cuerpo técnico morado espera que la llegada de Tulbovitz aporte intensidad y un método de trabajo sólido que potencie el rendimiento del plantel en los próximos retos de la temporada.

Puede ser una imagen de una persona, jugando al fútbol y texto
Marcelo Tulbovitz – Preparador Físico del Saprissa
Publicidad

Hace apenas unos días, el Deportivo Saprissa tuvo que ponerse al día con sus obligaciones financieras para poder habilitar a Marcelo Tulbovitz. El club saldó una deuda de ₡18 millones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), un requisito indispensable para que el uruguayo pudiera obtener su permiso de trabajo y sumarse formalmente al cuerpo técnico encabezado por Vladimir Quesada.

La importancia de Tulbovitz en el Saprissa

Marcelo Tulbovitz ya sabe lo que es vivir momentos gloriosos con el Saprissa, al haber sido parte de la etapa dorada en la que el club conquistó seis títulos nacionales, la Copa de Campeones del 2005 y alcanzó un histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes de ese mismo año

Publicidad

Su experiencia genera expectativa en la afición, que confía en que su trabajo fortalezca al equipo de cara a los retos del campeonato local y los torneos internacionales que restan en el semestre.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Saprissa podría perder al futbolista menos pensado
Deportivo Saprissa

Saprissa podría perder al futbolista menos pensado

Lonnis se cansa de los jugadores de Saprissa y adelanta una limpieza
Deportivo Saprissa

Lonnis se cansa de los jugadores de Saprissa y adelanta una limpieza

Vladimir Quesada revela el verdadero motivo por el que Marcos Escoe todavía no debutó
Deportivo Saprissa

Vladimir Quesada revela el verdadero motivo por el que Marcos Escoe todavía no debutó

Mientras Javier López triunfa con Motagua, Diego Vázquez ‘ficha’ por este inesperado equipo viral
Honduras

Mientras Javier López triunfa con Motagua, Diego Vázquez ‘ficha’ por este inesperado equipo viral

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo