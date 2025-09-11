Refuerzo confirmado: Vladimir Quesada festeja la noticia que trae alivio a Saprissa en medio de la tormenta

El Deportivo Saprissa vive días complicados en lo deportivo, con Vladimir Quesada en el banquillo y un equipo que no logra encontrar regularidad. La caída 3-1 frente a Puntarenas no solo dejó dudas en el funcionamiento, sino que también extendió la mala racha a tres compromisos seguidos sin celebrar una victoria.

Sin embargo, en medio de este escenario de crisis llegó una noticia que busca traer un poco de calma: la confirmación de un refuerzo que se suma al plantel. Su incorporación representa un rayo de esperanza para el club tibaseño, que necesita urgentemente dar un giro a la situación.

¿Cuál es el refuerzo que le llegó a Vladimir Quesada en Saprissa?

El periodista Estefan Monge dio a conocer que Marcelo Tulbovitz quedó oficialmente habilitado para ejercer sus funciones como nuevo preparador físico del Deportivo Saprissa. Tras completar los últimos trámites administrativos ante la Unafut y la Federación Costarricense de Fútbol, el uruguayo podrá integrarse de lleno al día a día del club.

Con esta incorporación, Saprissa suma experiencia y respaldo en un área clave como la preparación física. El cuerpo técnico morado espera que la llegada de Tulbovitz aporte intensidad y un método de trabajo sólido que potencie el rendimiento del plantel en los próximos retos de la temporada.

Marcelo Tulbovitz – Preparador Físico del Saprissa

Hace apenas unos días, el Deportivo Saprissa tuvo que ponerse al día con sus obligaciones financieras para poder habilitar a Marcelo Tulbovitz. El club saldó una deuda de ₡18 millones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), un requisito indispensable para que el uruguayo pudiera obtener su permiso de trabajo y sumarse formalmente al cuerpo técnico encabezado por Vladimir Quesada.

La importancia de Tulbovitz en el Saprissa

Marcelo Tulbovitz ya sabe lo que es vivir momentos gloriosos con el Saprissa, al haber sido parte de la etapa dorada en la que el club conquistó seis títulos nacionales, la Copa de Campeones del 2005 y alcanzó un histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes de ese mismo año

Su experiencia genera expectativa en la afición, que confía en que su trabajo fortalezca al equipo de cara a los retos del campeonato local y los torneos internacionales que restan en el semestre.