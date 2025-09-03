Refuerzo inminente: Vladimir Quesada recibe la noticia de última hora que ilusiona a todo Saprissa con salir de la crisis

Deportivo Saprissa vivió una semana pesadillesca. Luego de caer eliminado en fase de grupos de la Copa Centroamericana, agravando así su situación en el plano internacional, perdió su invicto de más de cuatro años frente a Liga Deportiva Alajuelense, que le ganó 1-0 en el clásico nacional del sábado pasado.

Esta crisis deportiva se aúna a la económica, la cual fue desmentida por el propio presidente, Juan Carlos Rojas, quien afirmó tener controlada la deuda que arrastra el club de 18 millones de dólares con entidades bancarias luego de la publicación de un informe financiero que habla de graves pérdidas y preocupó a todos los morados.

Sin embargo, después de acumular factores de tensión, la “S” tomó una bocanada de aire fresco y podría allanarle el terreno a la incorporación que tanto espera su entrenador, Vladimir Quesada.

Marcelo Tulbovitz, cerca de debutar en Saprissa

En los últimos días, Erick Lonnis, líder del comité deportivo de Saprissa, cerró la contratación del reputado preparador físico uruguayo Marcelo Tulbovitz, quien volvió a la institución después de 20 años e inmediatamente ilusionó al saprissismo.

Tulbovitz fue parte de la última etapa dorada del Monstruo: conquistó seis títulos nacionales, la recordada Copa de Campeones del 20005 y fue parte del histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes del mismo año. Por lo que su aporte, de aquí en más, puede ser fundamental para sacar al equipo del pozo en el que está sumido.

El problema a resolver es la habilitación del uruguayo, para que pueda sumarse al banquillo junto a Vladimir Quesada. Y Saprissa dio un paso importante al saldar este miércoles 3 de septiembre la deuda de ₡18 millones que tenía con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Ahora, resta hacer lo propio con los ₡5 millones que le debe al Ministerio de Hacienda para poder tramitar el permiso de trabajo de Tulbovitz en la Dirección de Migración y Extranjería, según el periodista Ferlin Fuentes. El tiempo juega a favor de la directiva, ya que estos temas suelen tratarse los días viernes.

Es inminente el debut de Marcelo Tulbovitz. (Foto: Saprissa)

Por lo tanto, de no mediar inconveniente alguno, el ex River Plate tendría la aprobación para debutar oficialmente el próximo miércoles 10 de septiembre, cuando Saprissa visite a Puntarenas por la séptima jornada del Torneo Apertura 2025.

