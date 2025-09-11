Mientras se agudiza la crisis de Saprissa, Vladimir Quesada revela el verdadero motivo por el que Marcos Escoe todavía no debutó

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento delicado bajo la dirección técnica de Vladimir Quesada. La reciente derrota por 3-1 ante Puntarenas profundizó la crisis deportiva, acumulando tres partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Pero medio de este escenario, el estratega morado decidió aclarar una de las incógnitas que más inquietaba a los seguidores: la ausencia de Marcos Escoe en el equipo.

Marcos Escoe fue incorporado al Deportivo Saprissa como una solución inmediata tras la grave lesión de Newton Williams. El delantero panameño sufrió una rotura de ligamento cruzado y menisco en la rodilla derecha, lo que lo dejará fuera de acción por varios meses.

¿Qué pasa con Marcos Escoe en el Saprissa de Vladimir Quesada?

Vladimir Quesada fue claro al explicar que la ausencia de Marcos Escoe en la planilla obedece a un proceso de adaptación que aún está en curso. El técnico destacó que el futbolista trabaja con intensidad y cumple de buena manera en los entrenamientos, pero insistió en que debe tener paciencia y no rendirse en esta etapa.

Vladimir Quesada – Deportivo Saprissa

“Marcos está en proceso de adaptación y tiene que esperar; sabemos que el muchacho trabaja fuerte, hace bien las cosas en los entrenamientos y no debe desistir ni bajar los brazos“, comentó Vladimir Quesada sobre Marcos Escoe.

Sin embargo, esta situación de Marcos Escoe en Saprissa sigue siendo incierta, ya que ni siquiera ha sido convocado en los últimos compromisos del equipo. Mientras los morados atraviesan una racha irregular en el torneo, el delantero continúa al margen, sin minutos y sin aparecer en las listas oficiales.

Marcos Escoe, delantero del Deportivo Saprissa

Así marcha el Saprissa de Vladimir Quesada en el Torneo Apertura 2025

Saprissa ocupa actualmente la quinta posición de la tabla del Torneo Apertura 2025 con 10 puntos en siete partidos disputados. El conjunto morado suma tres victorias, un empate y tres derrotas, con un balance de 10 goles a favor y 9 en contra, lo que refleja una campaña irregular en este arranque de campeonato.

Tabla del Torneo Apertura 2025

La seguidilla de resultados negativos ha complicado su ascenso en la clasificación, ya que en los últimos cinco partidos apenas logró una victoria. Esta situación mantiene al equipo en una zona media de la tabla, lejos de los líderes, y obliga a mejorar su rendimiento de inmediato.