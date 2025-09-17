Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Refuerzo confirmado en Saprissa: Vladimir Quesada consigue la figura que necesitaba para ir por la 41

El entrenador de Saprissa celebra una importante noticia en el cierre del mercado de fichajes.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Confirmado: Saprissa consigue el refuerzo que necesitaba para ir por la 41
© SaprissaConfirmado: Saprissa consigue el refuerzo que necesitaba para ir por la 41

Como de costumbre, la presión es máxima en Deportivo Saprissa. Luego de una seguidilla de malos resultados, consiguió un aliviador triunfo ante Guadalupe por 3-1. Y ahora le tocará ratificar ese envión tanto anímico como futbolístico este miércoles, en su dura visita a Herediano por la novena jornada del Torneo Apertura 2025.

De momento, los morados están fuera de la zona de clasificación: tienen 13 puntos, uno menos que Pérez Zeledón, Cartaginés y Liberia, los escoltas de Alajuelense. Por lo que les urge ganar para encarar con otro aire la segunda vuelta del campeonato y empezar a soñar con el ansiado título número 41.

Saprissa consigue la figura que ilusiona a Vladimir Quesada

Es precisamente de cara al gran objetivo que Vladimir Quesada, timonel de Saprissa, tendrá a disposición a un importante refuerzo para afrontar las próximas fechas. Se trata de Warren Madrigal: el periodista Kevin Jiménez confirmó que “se espera que la próxima semana ya esté en convocatoria”.

Publicidad
Golpe de la Fedefútbol: Saprissa recibe la sanción que no tenía en los planes y que impacta donde más le duele

ver también

Golpe de la Fedefútbol: Saprissa recibe la sanción que no tenía en los planes y que impacta donde más le duele

El propio Quesada había confirmado en rueda de prensa que el delantero de 21 años se recuperó de la fractura de peroné que sufrió en la Copa Oro con la Selección de Costa Rica. Pero la principal novedad es que podrá ser tenido en cuenta desde este lunes, cuando la “S” enfrente a Pérez Zeledón, y el domingo, frente a Cartaginés.

Madrigal se estuvo rehabilitando con Saprissa, que se hizo cargo de la operación a la que se sometió luego de que se cayera su venta a Valencia CF de España. Con la filial del club Ché, sumó 8 goles y 3 asistencias en 18 partidos, llegando a debutar con el primer equipo en Copa del Rey el noviembre del año pasado.

Publicidad
Tweet placeholder

Ahora, el desafío para el juvenil será recuperar poco a poco su mejor nivel. Sin descartar, si esto ocurre, la posibilidad de ser convocado por Miguel Herrera para la doble fecha de eliminatorias mundialistas en octubre. El jueves 9, la Tricolor visitará a Honduras. Y el lunes 13, recibirá a Nicaragua.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Enojo en Saprissa con la decisión de UNAFUT
Deportivo Saprissa

Enojo en Saprissa con la decisión de UNAFUT

Limpieza en Saprissa: Erick Lonnis cumple su palabra y Quesada pierde una figura
Deportivo Saprissa

Limpieza en Saprissa: Erick Lonnis cumple su palabra y Quesada pierde una figura

Vladimir Quesada no se calla nada y dice lo que muchos piensan
Deportivo Saprissa

Vladimir Quesada no se calla nada y dice lo que muchos piensan

Hernán Medford no lo quiere: otro campeón se iría de Herediano y un grande de Costa Rica ya ofertó para ficharlo
Costa Rica

Hernán Medford no lo quiere: otro campeón se iría de Herediano y un grande de Costa Rica ya ofertó para ficharlo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo