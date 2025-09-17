Refuerzo confirmado en Saprissa: Vladimir Quesada consigue la figura que necesitaba para ir por la 41

Como de costumbre, la presión es máxima en Deportivo Saprissa. Luego de una seguidilla de malos resultados, consiguió un aliviador triunfo ante Guadalupe por 3-1. Y ahora le tocará ratificar ese envión tanto anímico como futbolístico este miércoles, en su dura visita a Herediano por la novena jornada del Torneo Apertura 2025.

De momento, los morados están fuera de la zona de clasificación: tienen 13 puntos, uno menos que Pérez Zeledón, Cartaginés y Liberia, los escoltas de Alajuelense. Por lo que les urge ganar para encarar con otro aire la segunda vuelta del campeonato y empezar a soñar con el ansiado título número 41.

Saprissa consigue la figura que ilusiona a Vladimir Quesada

Es precisamente de cara al gran objetivo que Vladimir Quesada, timonel de Saprissa, tendrá a disposición a un importante refuerzo para afrontar las próximas fechas. Se trata de Warren Madrigal: el periodista Kevin Jiménez confirmó que “se espera que la próxima semana ya esté en convocatoria”.

El propio Quesada había confirmado en rueda de prensa que el delantero de 21 años se recuperó de la fractura de peroné que sufrió en la Copa Oro con la Selección de Costa Rica. Pero la principal novedad es que podrá ser tenido en cuenta desde este lunes, cuando la “S” enfrente a Pérez Zeledón, y el domingo, frente a Cartaginés.

Madrigal se estuvo rehabilitando con Saprissa, que se hizo cargo de la operación a la que se sometió luego de que se cayera su venta a Valencia CF de España. Con la filial del club Ché, sumó 8 goles y 3 asistencias en 18 partidos, llegando a debutar con el primer equipo en Copa del Rey el noviembre del año pasado.

Ahora, el desafío para el juvenil será recuperar poco a poco su mejor nivel. Sin descartar, si esto ocurre, la posibilidad de ser convocado por Miguel Herrera para la doble fecha de eliminatorias mundialistas en octubre. El jueves 9, la Tricolor visitará a Honduras. Y el lunes 13, recibirá a Nicaragua.