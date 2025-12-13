El mercado de fichajes de Saprissa para el Clausura 2026: rechazo a un campeón internacional, la decisión de Luis Paradela y las dos figuras que no siguen

Si bien el Deportivo Saprissa tiene la cabeza puesta en la definición del Torneo Apertura 2025, el Monstruo también analiza opciones y realiza movimientos de cara al mercado de fichajes que se abrirá en el mes de enero.

Con Erick Lonnis tomando decisiones y con Vladimir Quesada al tanto, el conjunto de Tibás recibió un ofrecimiento para que regrese uno de los jugadores que fue campeón centroamericano de la Liga Concacaf 2019. Además, siguen de cerca lo que será la postura de Luis Paradela.

Randall Leal fue ofrecido a Saprissa para regresar

Según pudo confirmar el periodista Kevin Jiménez, el agente de Randall Leal ofreció a su representado al club tibaseño. Sin embargo, el que le bajó el pulgar fue Lonnis, quien descartó la posibilidad de negociar con el ex DC United. El que podría hacerle un lugar es Herediano, que ya le propuso una oferta y todo quedará por resolverse pronto.

Randall Leal quiere volver a Costa Rica.

¿Qué pasará con Luis Paradela?

La Universidad Craiova de Rumania decidió no hacer uso de la opción de compra que tenía por la ficha de Paradela. Como la ficha le pertenece a Saprissa, el cubano deberá volver al club. Sin embargo, su futuro podría estar lejos de Costa Rica.

Erick Lonnis confirmó que la prioridad del futbolista es permanecer en Europa: “Hemos venido teniendo conversaciones con él y con su equipo. Termina el contrato de préstamo en diciembre; sin embargo, quiere mantenerse en Europa. Es su sueño”.

Los dos jugadores que no siguen en Saprissa

Dax Palmer es la primera venta de Saprissa. El equipo tibaseño vendió el 50% a un grupo empresario que lo fichará para el Alcorcón, equipo de la tercera división de España, y los Morados se quedarán con la otra mitad de la ficha.

El otro que no seguirá en el Monstruo es Yoserth Hernández, quien estaba a préstamo en Sporting FC. El equipo albinegro decidió romper la cesión que duraba hasta junio. El mediocampista de 29 años tiene que regresar a Saprissa porque tiene contrato hasta 2028, pero será cedido nuevamente. Aún resta definir a dónde irá.