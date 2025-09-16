Golpe de la Fedefútbol: Saprissa recibe la sanción que no tenía en los planes y que impacta donde más le duele

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada recibió recientemente un revés inesperado por parte de la Fedefútbol, una noticia que cayó como sorpresa y que afecta directamente la planificación del club.

Justo en un momento en el que el equipo busca estabilidad dentro y fuera de la cancha, surge este golpe que obliga a la dirigencia morada a replantear algunos aspectos claves. Así como también los morados sufrieron un revés desde la UNAFUT antes de enfrentar a Herediano.

¿Cuál fue la sanción que recibió el Saprissa?

El periodista Jose Alberto Montenegro informó que el Deportivo Saprissa fue sancionado económicamente con un total de ₡1.650.000 por diferentes incumplimientos.

La multa más alta, de ₡750.000, se debe a la reincidencia en no resaltar de manera adecuada las zonas amarillas, lo que representa la segunda vez que el club incurre en esta falta.

Jose Alberto Montenegro en su cuenta oficial de X

Además, Saprissa deberá pagar ₡500.000 por no presentarse puntualmente en la zona mixta tras un compromiso, y otros ₡400.000 por incumplimientos en la conferencia de prensa posterior al partido.

Estas sanciones reflejan la exigencia de la organización para que los equipos cumplan con los protocolos establecidos fuera del terreno de juego.

Un llamado de atención para Saprissa

La sanción impuesta al conjunto morado deja en evidencia la necesidad de reforzar la disciplina fuera de la cancha y atender al detalle cada protocolo exigido por la organización.

Más allá del impacto económico, este tipo de situaciones representan un recordatorio de que el profesionalismo debe estar presente en todos los ámbitos, ya que cualquier descuido puede terminar afectando la imagen y el orden institucional del club.

¿A qué hora juega Saprissa vs. Herediano por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El partido entre Saprissa y Herediano, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica, se disputará el miércoles 17 septiembre a las 8:00 p.m. hora local costarricense desde el Estadio Carlos Alvarado.