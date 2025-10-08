“Vladimir Quesada fichó”: Saprissa suma a una pieza clave en uno de los puestos que más necesitaba

El Deportivo Saprissa continúa fortaleciendo su estructura deportiva, no solo en el primer equipo, sino también en sus divisiones menores, un pilar fundamental en la filosofía del club. En las últimas semanas, la institución tibaseña confirmó una incorporación que refuerza un área clave para el desarrollo de jóvenes talentos y que, además, tiene un profundo vínculo con el equipo morado.

¿Cuál es la incorporación en Saprissa?

El exdefensor y goleador Keilor Soto asumió oficialmente la dirección técnica del equipo Sub-15 de Saprissa, y también se integró como asistente técnico de Roy Myers en la categoría Sub-21, un doble rol que lo coloca como una de las figuras de confianza del cuerpo técnico de formación.

El movimiento fue impulsado por Vladimir Quesada, actual entrenador del primer equipo, quien avaló su llegada como parte del plan integral de fortalecimiento de la cantera morada. Para el estratega, contar con exjugadores de experiencia que comprendan la identidad del club es esencial para mantener la línea de trabajo que ha distinguido al Saprissa durante décadas.

Soto, recordado por su liderazgo y su capacidad goleadora como defensa central, regresa así a la institución en la que dejó una huella importante durante su paso como futbolista. Su nuevo desafío será contribuir en la formación de futuras figuras, combinando su experiencia profesional con la mística y los valores que caracterizan al conjunto tibaseño.

Keilor Soto estará también en la U21 de Saprissa.

En su breve tiempo al frente de la Sub-15, Keilor ya comenzó a implementar su estilo, priorizando el juego ofensivo y la disciplina táctica, mientras colabora con Myers en el proceso de transición de los juveniles hacia el alto rendimiento.

Con este movimiento, Saprissa refuerza su compromiso con el trabajo de base y da una señal clara: su apuesta por la formación de talento no se detiene. Y con la incorporación de Keilor Soto, Vladimir Quesada suma una pieza clave en uno de los puestos que más necesitaba reforzar: la estructura técnica de las ligas menores.