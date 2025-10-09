Una de las figuras del Deportivo Saprissa y que volvió en el último mercado de fichajes no está atravesando por una situación cómoda. El futbolista morado deberá afrontar un juicio después de que no hayan llegado a un acuerdo entre las partes involucradas.

Pablo Arboine, defensor titular para Vladimir Quesada, tuvo un accidente en el cantón de Siquirres en diciembre del 2020. Según la información de La Teja, el zaguero atropelló a una persona que terminó perdiendo su pierna izquierda a raíz del choque.

Este accidente generó que el futbolista sea demandado por lesiones culposas. Ambas partes tuvieron tres audiencias, pero en ninguna de ellas lograron llegar a un acuerdo, por lo que todo se definirá los días 27 y 28 de octubre, fechas en las que Arboine fue llamado por los tribunales.

“Supuestamente, el jugador iba en estado de ebriedad“, reveló La Teja en su portal. Además, dieron a conocer las declaraciones del abogado del futbolista de Saprissa: “Este es un proceso penal, ya no aplica la demanda civil, porque a él ya le pagó el INS y la Caja por riesgo de trabajo, lo que queda es resolver el daño moral. Ha sido un proceso largo, pero tenemos toda la intención de que resuelva favorablemente”.

La pena que podría recibir Pablo Arboine por el accidente

Cabe aclarar que una persona condenada por un delito de lesiones culposas, según el artículo 128 del Código Penal, deberá afrontar el siguiente castigo: “Pena de prisión de tres meses a tres años y la inhabilitación para conducir vehículos de todo tipo, de un año a tres años a quien por culpa y por medio de un vehículo haya causado lesiones a una persona, encontrándose el autor bajo las conductas establecidas en la categoría A de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”.

¿Qué dicen en Saprissa sobre el juicio de Pablo Arboine?

Desde Saprissa, informó la fuente mencionada, están al tanto del proceso judicial que tiene Pablo Arboine. Sin embargo, no dieron una postura al respecto porque esperarán a que haya una resolución final sobre el juicio.

