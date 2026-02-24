Kenneth Vargas se cansa y calienta la comparación con Kenyel Michel con una frase que retumba en Alajuelense: “Estaba en Europa”

La situación actual de la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez es preocupante. Venían de un 2025 ganándolo todo y ahora el panorama es oscuro. Actualmente son sextos en la clasificación con dos victorias, 3 derrotas, 3 empates.

Sobre esta situación, luego de la derrota en el clásico (2-1) ante Deportivo Saprissa, Kenneth Vargas dio un paso hacia adelante y calentó la comparación con Kenyel Michel con una frase totalmente inesperada.

¿Qué dijo Kenneth Vargas sobre Kenyel Michel?

Kenneth Vargas explicó que su llegada al club no debe verse simplemente como un reemplazo de Kenyel Michel quien actualmente se encuentra en el Minnesota United, sino como una oportunidad personal para demostrar su propio nivel, destacando que, aunque ambos son jugadores con ciertas similitudes, también tienen estilos muy distintos.

Kenneth Vargas – Alajuelense

“Yo creo que yo estoy aquí, ya él no está aquí. Es cierto que me trajeron para suplirlo a él, pero al final de cuentas él es una persona, yo soy otra y somos jugadores parecidos, pero en sí muy diferentes“, comentó Kenneth Vargas luego de la derrota del clásico.

El atacante señaló que fue traído para aportar lo mejor de sí y mostrar el trabajo que realizó en Europa, dejando claro que su objetivo es ganarse un lugar por méritos propios y contribuir al equipo desde su identidad futbolística, más allá de cualquier comparación con Kenyel Michel.

“Si me trajeron aquí es para demostrar y hacer todo lo que yo he hecho cuando estaba en Europa”, aseveró Kenneth Vargas para La Nación.

Situación complicada para Alajuelense

Con este panorama, Alajuelense contará con una semana larga para afinar detalles y preparar su próximo compromiso, que será este sábado 28 de febrero a cuando visite a Puntarenas en busca de los tres puntos para recuperar confianza y escalar en la tabla de posiciones.

Datos claves

Liga Deportiva Alajuelense vive un arranque irregular del 2025 y marcha sexto en la tabla tras caer 2-1 en el clásico ante Deportivo Saprissa.

vive un arranque irregular del 2025 y marcha sexto en la tabla tras caer 2-1 en el clásico ante Deportivo Saprissa. Kenneth Vargas habló tras la derrota y dejó claro que no se considera un reemplazo directo de Kenyel Miche l, pese a las comparaciones.

y dejó claro que no se considera un reemplazo directo de l, pese a las comparaciones. Vargas afirmó que llegó para demostrar lo hecho en Europa y ganarse su puesto por méritos propios, destacando que ambos tienen estilos distintos.