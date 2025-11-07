Randall Leal a Saprissa: revelan la verdad detrás de su aparición en Tibás y qué sucederá con su futuro lejos de la MLS

La presencia de Randall Leal en el entrenamiento del Deportivo Saprissa este jueves generó una ola de rumores y especulaciones en redes sociales. El jugador, con pasado en la institución morada y actual contrato con el DC United de la MLS, participó en una práctica y en un amistoso interno donde el equipo tibaseño venció 2-0 a Pérez Zeledón.

De inmediato, muchos aficionados se ilusionaron con un posible regreso al Saprissa, especialmente tras la finalización de la temporada en Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es diferente.

¿Randall Leal jugará en Saprissa?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el atacante costarricense no regresará al fútbol nacional, sino que solamente entrena temporalmente con el Monstruo para mantenerse en ritmo competitivo mientras define su futuro internacional.

“Randall Leal estará entrenando con Saprissa hasta que consiga nuevo equipo en el exterior. Tiene contrato vigente con la MLS y el objetivo es mantenerse en forma”, explicó Jiménez en sus redes sociales.

El DC United, club al que pertenece, quedó fuera de los playoffs de la MLS, y todo apunta a que Leal será traspasado dentro del fútbol estadounidense, aunque no se descarta una salida a otras ligas del exterior, donde también tiene ofertas.

El volante ofensivo, de 27 años, fue uno de los jugadores costarricenses mejor pagados en la MLS durante esta temporada, con un salario cercano a 1.2 millones de dólares anuales, según datos oficiales del sindicato de jugadores.

Por ahora, el futbolista aprovecha su estadía en Costa Rica para mantenerse activo y cerca de su familia, mientras su representante negocia las opciones que tiene sobre la mesa. Desde el entorno del jugador dejaron claro que no existe ninguna negociación formal con Saprissa para un regreso definitivo, aunque el club le abrió las puertas por respeto a su pasado y su profesionalismo.