De la MLS a Saprissa: sorpresa en Tibás por el regreso que no estaba en los planes ni de Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa vivió una mañana diferente este jueves en su complejo de entrenamientos en Tibás. Durante la práctica, uno de los presentes llamó poderosamente la atención de jugadores, cuerpo técnico y aficionados, generando sorpresa incluso dentro del propio equipo.

¿Cuál es el legionario que estuvo entrenando con Saprissa?

Se trató de Randall Leal, quien reapareció en las filas moradas y participó del amistoso que Saprissa disputó ante Pérez Zeledón, encuentro que terminó con victoria tibaseña por 2-0. La presencia del talentoso atacante, formado en las divisiones inferiores del club, no estaba en los planes inmediatos de Vladimir Quesada, pero su retorno momentáneo ha encendido la ilusión entre los aficionados.

Leal, quien pertenece al DC United de la MLS, quedó sin competencia luego de que su equipo fuera eliminado de los playoffs. Además, su contrato con el club estadounidense expira el 31 de diciembre de este año, y todo indica que no habrá renovación, lo que lo deja libre de negociar su futuro deportivo.

El costarricense, que fue uno de los jugadores ticos mejor pagados en la liga estadounidense, con un salario cercano a 1.2 millones de dólares anuales, se encuentra en una etapa de evaluación y puesta a punto mientras define su próximo destino.

Randall Leal entrenando con Saprissa. (Foto: X)

Por ahora, su retorno a Saprissa no implica una contratación formal, sino que seguiría los pasos de Keylor Navas, quien meses atrás también se entrenó con el conjunto morado para mantenerse en forma.

La posibilidad de que Leal vuelva a vestir la camiseta del club que lo vio nacer genera ilusión, aunque su alto salario y el interés de equipos del exterior complican cualquier intento de fichaje.

Desde el entorno de Saprissa aseguran que el jugador solo está entrenando temporalmente, pero en Tibás no descartan que, si las circunstancias lo permiten, se abra la puerta para un eventual regreso que significaría un auténtico golpe de efecto para el fútbol nacional.