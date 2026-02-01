Todo Saprissa se ilusiona: Hernán Medford recibe la noticia que lo podría beneficiar en medio de las elecciones

Todo parece indicar que Hernán Medford será el nuevo entrenador del Deportivo Saprissa. A falta de la confirmación oficial, diferentes fuentes ubican al Pelícano como el sucesor de Vladimir Quesada, quien se mantendrá en el club bajo otro puesto.

En caso de concretarse, el DT ya tiene una gran noticia que lo ilusiona con romper la sequía de Saprissa en los campeonatos nacionales. Esta tiene que ver con las elecciones presidenciales que se están llevando a cabo este domingo en Costa Rica.

Y es que el Monstruo, en años electorales, ha sido el más exitoso entre todos los equipos de la Liga Promérica. La S saca una gran ventaja en cuanto a la cantidad de títulos que levantó cuando los costarricenses eligieron a un nuevo presidente.

Saprissa, el máximo ganador de Costa Rica en años de elecciones

Con la primera conquista en 1953, Saprissa ganó un total de 12 campeonatos nacionales en años de elecciones. La Liga Deportiva Alajuelense, en cambio, pudo levantar seis. Luego, aparecen Herediano y Cartaginés con cuatro cada uno. Más abajo, en una sola oportunidad, Orión y Puntarenas.

Los campeones en años de elecciones. Foto: FUTV

Justamente en las últimas elecciones, Saprissa fue el ganador en el Apertura 2022, año en el que también se impuso Cartaginés en el Clausura. Mientras espera por la llegada de su nuevo entrenador, el Monstruo tendrá que destronar a la Liga para conseguir la 41.

El equipo morado gritó campeón por última vez en el Clausura 2024. En aquella oportunidad, fue líder en la primera fase. Superó a San Carlos en las semifinales y derrotó a Alajuelense en la final por un global de 3-1 tras perder la ida por 1-0.