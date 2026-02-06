Es tendencia:
Guatemala

El cambio drástico que afrontará el Fantasma Figueroa para el siguiente partido de Comunicaciones

Los albos tendrán un fuerte desafío para intentar salir de la zona del descenso

javier pineda

Por Javier Pineda

Los cremas con cambio obligatorio

Comunicaciones volverá a la actividad en el Torneo Clausura 2026 cuando este sábado reciba la visita de Marquense, en duelo correspondiente a la quinta jornada del campeonato. Aunque el compromiso figura como local para los albos, el escenario no será el habitual de la zona 6 capitalina.

El Fantasma Figueroa tiene el regreso que le da alivio para el siguiente partido de Comunicaciones en el Clausura 2026

En esta ocasión, los cremas fungirán como anfitriones en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, recinto que ya han utilizado en anteriores oportunidades y que vuelve a abrir sus puertas para un partido clave en las aspiraciones del conjunto capitalino.

La razón por la que Comunicaciones no podrá utilizar el estadio Cementos Progreso es que el coloso capitalino será sede del Campeonato Sub-17 de la Concacaf, certamen en el que la Selección de Guatemala buscará su clasificación a la Copa del Mundo de la categoría.

El Fantasma Figueroa sin margen de error

El equipo dirigido por Marco Antonio “el Fantasma” Figueroa llega a este compromiso con la necesidad de reaccionar, luego de caer 2-0 ante Xelajú MC en la jornada anterior, un resultado que encendió las alarmas en el entorno albo.

Con ese antecedente, los albos están obligados a sumar en el suroccidente del país para no complicar aún más su panorama, tanto en el torneo corto como en la lucha por la permanencia en la máxima categoría.

Se diferencia del Fantasma Figueroa: José Pinto manda un claro mensaje al DT que retumba en Comunicaciones

Actualmente, Comunicaciones se ubica en la sexta posición de la tabla de clasificación con seis unidades, pero el dato más preocupante aparece en el acumulado, donde ocupa el último lugar, aunque apenas se encuentra a un punto de salir de la zona del descenso, lo que convierte este partido en una auténtica final anticipada.

