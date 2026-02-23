Celso Borges manda el mensaje que condiciona el futuro de Alajuelense e involucra al Machillo Ramírez tras el clásico con Saprissa

La derrota 2-1 ante Deportivo Saprissa en el Clásico Nacional dejó a Liga Deportiva Alajuelense en una posición incómoda dentro del Clausura 2026. El equipo rojinegro suma cinco partidos consecutivos sin ganar y terminó la jornada fuera de los puestos de clasificación a la fase final. Más allá del golpe anímico que implica caer ante el archirrival, el resultado profundiza una crisis que ya no puede maquillarse con excusas.

En medio del ruido que rodea al plantel y de los cuestionamientos que empiezan a apuntar hacia el cuerpo técnico encabezado por Óscar Ramírez, una voz autorizada decidió pronunciarse. Celso Borges, capitán y referente del equipo, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje que va más allá de una simple reacción en caliente tras el clásico.

El mensaje de Celso Borges sobre el futuro de Alajuelense

“¡Resiliencia! Somos autocríticos y JUNTOS vamos a salir adelante”, escribió el mediocampista en sus historias de Instagram. La frase, breve pero contundente, no solo apunta al grupo de jugadores, sino que abarca a toda la estructura del club. La palabra “autocríticos” resuena con fuerza en un momento donde el rendimiento colectivo ha quedado en deuda y las decisiones tácticas también están bajo la lupa.

El mensaje también involucra, de manera implícita, al Machillo Ramírez. En un contexto donde su continuidad empieza a generar debate entre la afición, el llamado a salir “juntos” incluye al entrenador y al cuerpo técnico. Borges no esquiva la responsabilidad y parece enviar una señal interna: la solución no pasa por señalar a uno, sino por asumir fallas desde todos los frentes.

La historia que publicó Celso Borges. (Foto: Instagram)

La referencia a la resiliencia no es casual. Alajuelense no solo perdió un clásico, también cedió terreno en la tabla y ve cómo la presión aumenta en cada jornada. En torneos cortos, una racha negativa puede ser letal, y el margen de reacción se reduce con rapidez. El vestuario necesita respuestas inmediatas, pero también liderazgo para sostener la confianza.

Así, mientras el entorno debate sobre el futuro inmediato del equipo y el rol del cuerpo técnico, Celso Borges lanzó un mensaje que condiciona el rumbo de Alajuelense. La autocrítica, el compromiso colectivo y la idea de avanzar unidos marcan la línea. Ahora la pelota vuelve a rodar y será en la cancha donde el capitán y sus compañeros deberán transformar esas palabras en hechos que devuelvan al club al lugar que exige su historia.