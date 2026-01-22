Keylor Navas a Saprissa: el nuevo presidente morado revela qué debe pasar para que se dé su regreso

El Deportivo Saprissa atraviesa una etapa de transición profunda. Con una nueva dirigencia al mando y en medio de un contexto financiero complejo, el club morado busca estabilidad económica sin perder de vista la ilusión deportiva que siempre acompaña a su afición.

Los problemas de dinero no son un secreto en Tibás. La necesidad de ordenar las finanzas, reducir cargas salariales y apostar por un modelo sostenible ha sido uno de los ejes del discurso de la nueva administración, encabezada por Roberto Artavia. En ese escenario, los nombres de alto impacto despiertan ilusión, pero también obligan a poner los pies sobre la tierra.

Uno de esos nombres es el de Keylor Navas. El histórico guardameta costarricense, formado en Saprissa y figura mundial, siempre aparece en el imaginario morado como el gran regreso soñado. Sin embargo, Artavia fue claro al explicar qué tendría que ocurrir para que ese escenario se haga realidad.

¿Qué debe pasar para que Keylor Navas regrese a Saprissa?

“Sería maravilloso, un sueño, pero hoy tiene ofertas de Europa, México y posiblemente de la MLS. Con esos salarios no podemos competir. Tendría que ser una decisión personal de él, haciendo un gran sacrificio económico”, afirmó el presidente morado.

Keylor Navas deberá hacer un sacrificio para jugar en Saprissa. (Foto: Getty Images)

Las palabras de Artavia dejan claro que Saprissa no puede entrar en una puja salarial por Keylor Navas. El club no está en condiciones de igualar los contratos que el arquero puede recibir en ligas de mayor poder económico, por lo que cualquier regreso dependería exclusivamente de la voluntad del propio futbolista.

Así, la ilusión morada queda supeditada a un factor clave: la decisión personal de Keylor Navas y su disposición a priorizar lo emocional por encima de lo económico. En Tibás lo tienen claro: el sueño está vivo, pero solo podría concretarse si el arquero decide hacer un sacrificio extraordinario por volver a casa.