Es oficial: Saprissa confirma el fichaje que quedará en la historia del club y así lo anunció

El Deportivo Saprissa confirmó una de las ventas más importantes de su historia reciente. El club morado oficializó el traspaso del lateral derecho Kenay Myrie al FC Copenhague de Dinamarca, marcando un nuevo hito en la exportación de talento formado en Tibás.

Con apenas 19 años, Myrie dará el salto al fútbol europeo y se convertirá en legionario, uniéndose a un club de enorme prestigio en el balompié danés. Además, pasará a ser el cuarto costarricense en vestir la camiseta del FC Copenhague, siguiendo los pasos de Christian Bolaños, Bryan Oviedo y Cristian Gamboa.

Una venta histórica para Saprissa

La operación no solo representa un avance deportivo para el jugador, sino también un movimiento histórico para Saprissa desde el punto de vista institucional y económico. El club recibirá 1 millón de dólares a cambio del juvenil.

Kenay Myrie disputó 53 partidos oficiales con el primer equipo morado, en los que marcó cinco goles y brindó cinco asistencias. Su primer tanto con Saprissa se dio ante Herediano el 25 de enero de 2005, en uno de los clásicos más recordados para el joven defensor.

A nivel internacional, Myrie también comenzó a consolidarse. El lateral ya debutó con la Selección de Costa Rica, con su primera aparición el año anterior, y acumula cinco partidos internacionales, repartidos entre encuentros de clasificación a la Copa del Mundo y la Copa Oro.

Desde la dirigencia morada se destacó el impacto económico de la transferencia. Erick Lonnis, gerente deportivo del club, reveló que la venta ronda una cifra muy significativa para la institución.

Con esta operación, Saprissa no solo concreta una venta histórica, sino que reafirma su papel como formador y exportador de talento al fútbol europeo. La salida de Kenay Myrie rumbo al FC Copenhague queda marcada como un movimiento que trasciende el mercado y pasa a formar parte del legado del club en Tibás.