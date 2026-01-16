Es tendencia:
Decisión tomada: el nuevo presidente de Saprissa confirma la noticia que podría cambiarlo todo en Tibás

En su presentación como nuevo presiente de Saprissa, Artavia habló de un tema que mantiene en vilo a todos los morados.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Presidente de Saprissa hace importante anuncio.
La llegada de Roberto Artavia a la presidencia del Deportivo Saprissa marca el inicio de una nueva etapa institucional, y con ella surgió una de las grandes preguntas entre la afición morada: ¿qué pasará con La Cueva?

Durante años, el tema del estadio ha sido motivo de debate. En el pasado se habló de un eventual cambio de sede e incluso de trasladar al club a terrenos ubicados en las cercanías de Castella, una idea que generó ilusión en algunos sectores y rechazo en otros. Sin embargo, con la nueva dirigencia el panorama quedó claro.

¿Qué dijo el nuevo presidente de Saprissa?

En su presentación oficial, Artavia fue contundente y despejó cualquier duda: La Cueva es nuestra casa y es una casa con la que sentimos una gran relación emocional, de cariño, de presencia y de ubicación aquí en Tibás, en San José, y que no queremos cambiar de ninguna forma”.

Aunque descartó un traslado, Artavia reconoció que el estadio enfrenta retos importantes a nivel estructural y que el club debe asumirlos con responsabilidad: “Obviamente, el estadio, estructuralmente, tiene sus retos y tenemos que trabajar en mejorarlos…”.

Lejos de prometer soluciones inmediatas, el presidente explicó que el camino será mejorar La Cueva, no abandonarla. El plan apunta a reformas progresivas que permitan ofrecer una mejor experiencia a los aficionados.

“Tenemos, incluso, algunos compromisos con Bomberos para realizar reformas estructurales, en las que se ha venido invirtiendo poco a poco y se han logrado mejoras importantes”, detalló.

Vladimir Quesada recibe la sentencia más contundente del nuevo presidente de Saprissa: “Lo vamos a medir”

Vladimir Quesada recibe la sentencia más contundente del nuevo presidente de Saprissa: “Lo vamos a medir”

Entre los cambios proyectados, Artavia mencionó el crecimiento del área de palcos y graderías, así como una modernización gradual del estadio: “Vamos a ver crecer el área de palcos y el área de graderías; inclusive, con el paso del tiempo, vamos a ver una Cueva mucho más moderna”.

Eso sí, el nuevo presidente bajó las revoluciones y aclaró que no se trata de un proyecto inmediato. Entre risas, pidió paciencia a la afición: Con gran conectividad, muchas más vallas electrónicas; en fin, acercándonos a lo que es el estándar de un estadio moderno, pero todo con el tiempo. Que nadie lo espere para la semana que viene”.

