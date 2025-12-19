Qué necesita Saprissa ante Alajuelense para llegar a la Gran Final del Apertura 2025

Deportivo Saprissa viaja al Morera Soto con un objetivo doble: primero, negarle a la Liga Deportiva Alajuelense el título del Torneo Apertura 2025 en la Fase Final; y segundo, ganar el derecho de jugar una Gran Final contra el mismo rival.
El 2-2 de la ida dejó todo igualado, sin ventaja de gol visitante ni premio extra por la posición en la tabla en estas instancias. La definición se apega a las Normas de Competición: si después de los dos partidos de la Fase Final hay empate en puntos y goles, se juega prórroga y luego penales si fuera necesario.
Entonces, ¿qué debe pasar para que Saprissa conquiste la Fase Final y se asegure lugar en la Gran Final?
¿Qué tiene que pasar para que Saprissa llegue a la Gran Final?
El camino de Saprissa pasa sí o sí por ser el ganador de esta Fase Final. Eso puede lograrse de tres maneras:
- Si Saprissa GANA en los 90 minutos
- Cualquier triunfo morado lo deja arriba en el marcador global y se proclama ganador de la Fase Final, asegurando automáticamente su presencia en la Gran Final frente al líder de la fase regular, que es el propio Alajuelense.
- Cualquier triunfo morado lo deja arriba en el marcador global y se proclama ganador de la Fase Final, asegurando automáticamente su presencia en la Gran Final frente al líder de la fase regular, que es el propio Alajuelense.
- Si Saprissa EMPATA en los 90 minutos, pero gana en la prórroga
- Un empate en el tiempo reglamentario deja la serie igualada en puntos y goles.
- El reglamento ordena jugar una prórroga de 30 minutos; si Saprissa se impone en ese tiempo extra, será el ganador y, por ende, el clasificado a la Gran Final contra Alajuelense.
- Un empate en el tiempo reglamentario deja la serie igualada en puntos y goles.
- Si Saprissa EMPATA en los 120 minutos, pero gana por penales
- Si después de la prórroga el global sigue igualado, la serie se define desde el punto penal y ahí puede ser fiesta total de Alajuelense o festejo morado a la Gran Final.
Los resultados que dejan a Saprissa sin Gran Final
Saprissa verá cómo Alajuelense se consagra campeón del Apertura 2025 si:
- Pierde en los 90 minutos.
- Empata, pero cae en el tiempo extra.
- Empata tras prórroga y pierde en los penales.
En ese caso, no habrá Gran Final, porque el reglamento establece que solo se disputa cuando el ganador de la Fase Regular y el campeón de la Fase Final son equipos diferentes.
En resumen: para que Saprissa llegue a la Gran Final del Apertura 2025, debe ganar la Fase Final de cualquier forma (en 90 minutos, en prórroga o en penales). Cualquier otro resultado le da el título y el cetro nacional a la Liga.
ver también
Mientras Erick Lonnis dice que se va a Europa, Gustavo Herrera negocia con este rival directo de Saprissa
¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Alajuelense vs. Saprissa por la final de vuelta del Apertura 2025?
- Día: sábado 20 de diciembre de 2025
- Hora: 7:00 p.m. (hora de Costa Rica)
- Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela
- Torneo: Final de vuelta – Liga Promérica, Torneo Apertura 2025