Qué necesita Saprissa ante Alajuelense para llegar a la Gran Final del Apertura 2025

Deportivo Saprissa viaja al Morera Soto con un objetivo doble: primero, negarle a la Liga Deportiva Alajuelense el título del Torneo Apertura 2025 en la Fase Final; y segundo, ganar el derecho de jugar una Gran Final contra el mismo rival.

El 2-2 de la ida dejó todo igualado, sin ventaja de gol visitante ni premio extra por la posición en la tabla en estas instancias. La definición se apega a las Normas de Competición: si después de los dos partidos de la Fase Final hay empate en puntos y goles, se juega prórroga y luego penales si fuera necesario.

Entonces, ¿qué debe pasar para que Saprissa conquiste la Fase Final y se asegure lugar en la Gran Final?

El camino de Saprissa pasa sí o sí por ser el ganador de esta Fase Final. Eso puede lograrse de tres maneras:

Si Saprissa GANA en los 90 minutos

Cualquier triunfo morado lo deja arriba en el marcador global y se proclama ganador de la Fase Final, asegurando automáticamente su presencia en la Gran Final frente al líder de la fase regular, que es el propio Alajuelense.

Si Saprissa EMPATA en los 90 minutos, pero gana en la prórroga

Un empate en el tiempo reglamentario deja la serie igualada en puntos y goles.



El reglamento ordena jugar una prórroga de 30 minutos; si Saprissa se impone en ese tiempo extra, será el ganador y, por ende, el clasificado a la Gran Final contra Alajuelense.

Si Saprissa EMPATA en los 120 minutos, pero gana por penales

Si después de la prórroga el global sigue igualado, la serie se define desde el punto penal y ahí puede ser fiesta total de Alajuelense o festejo morado a la Gran Final.

Los resultados que dejan a Saprissa sin Gran Final

Saprissa verá cómo Alajuelense se consagra campeón del Apertura 2025 si:

Pierde en los 90 minutos .

. Empata, pero cae en el tiempo extra.

Empata tras prórroga y pierde en los penales.



En ese caso, no habrá Gran Final, porque el reglamento establece que solo se disputa cuando el ganador de la Fase Regular y el campeón de la Fase Final son equipos diferentes.

En resumen: para que Saprissa llegue a la Gran Final del Apertura 2025, debe ganar la Fase Final de cualquier forma (en 90 minutos, en prórroga o en penales). Cualquier otro resultado le da el título y el cetro nacional a la Liga.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Alajuelense vs. Saprissa por la final de vuelta del Apertura 2025?

