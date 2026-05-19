Motagua confirma la noticia que todos estaban esperando para la final de vuelta contra Marathón

El Ciclón Azul cerrará en casa y podría levantar el título 20 ante su afición en el estadio Nacional "Chelato" Uclés.

Motagua confirmó este martes el horario y precios de la boletería para la final de vuelta ante Marathón del próximo domingo 24 de mayo en el estadio Nacional “Chelato” Uclés.

En ese sentido, la directiva del Ciclón Azul oficializó que el juego de vuelta dará inicio a las 5 de la tarde (hora de Honduras); ese día el equipo capitalino saldrá en busca de hacerse de su copa 20.

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Mientras tanto, precisó que la boletería ya se encuentra a la venta a través de su app patrocinadora y los aficionados que hagan la compra tendrán un descuento del 10 por ciento, promoción que se mantendrá vigente hasta el viernes 22.

La boletería ronda entre los 200, 400 y 700 lempiras lo que provocó una reacción positiva de la afición de las Águilas que dirige Javier López y que están con la ilusión de levantar un nuevo título en casa.

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“Todos juntos por la 20”, escribió Motagua en su cuenta de X para posteriormente hacer un llamado a su afición para que desde ya hagan la compra de sus boletos.

El precio de la boletería

Sol Centro 200 lempiras

Sol norte y sur 200 lempiras

Sol anexo norte 200 lempiras

Sombra norte y sur 400 lempiras

Silla 700 lempiras

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