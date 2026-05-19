Mientras Alajuelense y Herediano tienen asegurado su lugar como cabezas de serie, Saprissa sufre por el Ranking de la Concacaf.

Con los 20 clasificados a la edición 2026 de la Copa Centroamericana ya definidos, ahora los equipos aguardan por el sorteo oficial, que será llevado a cabo por la Concacaf el próximo 26 de mayo en Miami, Estados Unidos.

El fútbol costarricense dirá presente con cuatro representantes confirmados: Club Sport Herediano, Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés. Sin embargo, no todos llegarán a la gala con la misma tranquilidad: el conjunto morado corre el serio riesgo de perder el privilegio de ser cabeza de serie.

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La diferencia con Alajuelense y Herediano

El formato del sorteo se rige por el Ranking de Clubes de la Concacaf. Gracias a su puntaje acumulado, tanto Alajuelense como Herediano ya tienen asegurado su lugar en el Bombo 1. Esto significa que serán cabezas de serie, por lo que evitarán cruzarse con los equipos más fuertes de la región en la fase inicial.

Por su parte, el Monstruo está ubicado de manera provisional en ese codiciado Bombo 1, pero se encuentra en un empate técnico en el ranking con el CSD Municipal de Guatemala, ambos con exactamente 1.143 puntos.

Saprissa y Municipal están igualados en la Ranking de Clubes de la Concacaf.

Si Saprissa pierde esa posición, caerá directamente al Bombo 2, donde podría enfrentarse con la Liga, el Team u Olimpia de Honduras (cabe recordar que el reglamento permite que dos clubes del mismo país compartan grupo).

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El partido en Guatemala que define el futuro morado

Tras caer en la final del Clausura 2026 ante Herediano, Saprissa agotó todos sus partidos oficiales y ya no tiene forma matemática de sumar puntos en el Ranking Concacaf para defender su posición.

Su futuro como cabeza de serie depende única y exclusivamente de lo que suceda en el fútbol de Guatemala este sábado 23 de mayo, previo al sorteo del 26. El Municipal todavía debe disputar el partido de vuelta de la gran final chapina ante el Xelajú MC (serie que los rojos ganan cómodamente 4-1 tras la ida).

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Si Municipal logra al menos un empate o una victoria en ese último encuentro para coronarse campeón en su país, sumará los puntos necesarios para romper el empate de los 1.143 puntos y empujar a Saprissa fuera del Bombo 1, donde podría cruzarse con los rivales más pesados de Centroamérica.

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En síntesis

Concacaf definirá los grupos de los 20 clasificados a la Copa Centroamericana este 26 de mayo en Miami.

A diferencia de Alajuelense y Herediano, que ya aseguraron el Bombo 1, Saprissa está estancado en 1.143 puntos y no puede sumar más.

Municipal tiene los mismos puntos que Saprissa. Si los chapines logran al menos empatar su final de vuelta ante Xelajú este fin de semana, desplazarán a los morados al Bombo 2.