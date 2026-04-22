Por fuera de Saprissa: Kendall Waston logró lo que tanto soñaba con uno de sus emprendimientos

Mientras Deportivo Saprissa pelea por el Clausura 2026 dentro de la cancha, uno de sus referentes más reconocidos está celebrando una victoria muy distinta, pero igual de significativa. Kendall Waston, símbolo de liderazgo en el vestuario morado, decidió abrir otro emprendimiento lejos del fútbol y el resultado empieza a darle la razón.

¿Cuál es logro de Kendall Waston con su emprendimiento?

El defensor, conocido como “La Torre” por su presencia imponente en defensa, compartió en sus redes sociales una noticia que marca un antes y un después en su faceta empresarial. Hace poco apostó todo a un nuevo emprendimiento familiar, enfocado en la producción de mermeladas y salsas, logró dar un salto que no todos consiguen: llegar a las góndolas de una cadena importante de supermercados en Costa Rica. Un paso que transforma un proyecto casero en algo mucho más grande.

Detrás de esta historia no está solo Kendall Waston. El proyecto también lleva el sello de su esposa Priscila y de su hijo Keysaack, quienes han sido parte activa del proceso. Lejos de tratarse de una aventura improvisada, el crecimiento del negocio responde a una construcción paciente, donde el esfuerzo cotidiano y el contacto directo con quienes prueban los productos fue clave para dar este salto.

El propio jugador lo expresó con claridad en su mensaje. Habló de gratitud, de fe y de constancia, conceptos que no suelen faltar en su discurso, tanto dentro como fuera del campo. “Ver hoy nuestras mermeladas y salsas en góndolas significa muchísimo”, escribió, dejando entrever que este logro va mucho más allá de lo comercial: es la concreción de una idea que nació como sueño y hoy empieza a tomar forma real.

En un fútbol donde cada vez más jugadores piensan en el futuro más allá de la carrera profesional, el caso de Waston aparece como un ejemplo concreto. No se trata solo de invertir, sino de involucrarse, de construir algo propio y de proyectar una estabilidad que no dependa exclusivamente del rendimiento deportivo. Y en ese camino, no todos logran avanzar con este nivel de crecimiento.

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Así, mientras en Saprissa se habla de títulos, rendimientos y objetivos colectivos, Kendall Waston celebra en silencio otro tipo de conquista. Una que no se mide en goles ni en puntos, pero que también exige disciplina, compromiso y visión. Porque a veces, las victorias más importantes no se gritan en el estadio, sino que se construyen paso a paso, lejos de los reflectores.

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