Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Clausura 2026

Cruce caliente: Kendall Waston y Cubo Torres perdieron los estribos en plena semifinal entre Saprissa y Liberia

Kendall Waston y el "Cubo" Torres se encararon con empujones incluidos tras un roce en el cierre de la primera mitad.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Tenso enfrentamiento en el Edgardo Baltodano.
© FUTV.Tenso enfrentamiento en el Edgardo Baltodano.

En el marco de la semifinal de ida del Torneo Clausura 2026, Kendall Waston y Erick “Cubo” Torres protagonizaron un cruce lleno de tensión que hizo saltar las chispas en el Estadio Edgardo Baltodano.

El altercado se produjo justo antes del pitazo con el que el árbitro Keylor Herrera marcó el final del primer tiempo. Con el Municipal Liberia ganando 1-0 gracias a un golazo de Thobías Arévalo, el atacante azteca forcejeó duramente con el portentoso zaguero de Deportivo Saprissa mientras intentaba aguantar un balón de espaldas.

Alarma en Saprissa: se conoce el diagnóstico de Luis Paradela y este es su panorama para la vuelta ante Liberia

ver también

Alarma en Saprissa: se conoce el diagnóstico de Luis Paradela y este es su panorama para la vuelta ante Liberia

Cubo Torres vs. Kendall Waston

Al “Cubo” no le gustó nada la forma en que lo sujetó Waston y, una vez que la pelota salió de la cancha, se dio vuelta para increparlo cara a cara. Sin dejarse intimidar por los casi dos metros de estatura del defensor, Torres le propinó un empujón.

Kendall, claro, tampoco se achicó y se plantó con los brazos abiertos frente al delantero, mientras jugadores de ambos equipos corrían a separarlos. También intervino el técnico Hernán Medford, quien se encontraba a escasos metros de la disputa.

Tweet placeholder

Finalmente, la acción no pasó a mayores. A instancias de Keylor Herrera, Kendall Waston y Cubo Torres terminaron dándose un apretón de manos para calmar las aguas, aunque la atmósfera quedó caldeada en la Ciudad Blanca de cara al segundo tiempo.

Publicidad

¿Cuándo se juega la revancha?

La vuelta de las semifinales está programada para el próximo domingo 10 de mayo de 2026 a las 4:00 p.m. (hora de Costa Rica), y se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

Liberia 1-1 Saprissa EN VIVO: Ariel Rodríguez lo empata – minuto a minuto de la semifinal de ida del Clausura 2026 de Costa Rica

ver también

Liberia 1-1 Saprissa EN VIVO: Ariel Rodríguez lo empata – minuto a minuto de la semifinal de ida del Clausura 2026 de Costa Rica

En síntesis

  • El forcejeo entre Waston y Torres terminó en empujones y obligó a los compañeros a intervenir.
  • Tras la mediación arbitral, ambos futbolistas bajaron las revoluciones y se dieron la mano antes de marchar a los vestuarios.
  • El incidente reflejó la intensidad de la semifinal que se disputó en el Edgardo Baltodano.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La diferencia salarial entre Zaldívar y Cubo Torres
Liga Deportiva Alajuelense

La diferencia salarial entre Zaldívar y Cubo Torres

Cubo Torres necesitó solo dos palabras para calentar los partidos con Saprissa y Alajuelense
Costa Rica

Cubo Torres necesitó solo dos palabras para calentar los partidos con Saprissa y Alajuelense

Cubo Torres reacciona desde Costa Rica al emotivo homenaje que le hizo Hormiga González
Costa Rica

Cubo Torres reacciona desde Costa Rica al emotivo homenaje que le hizo Hormiga González

"Nos vemos pronto": el guiño de Cubo Torres que sorprende a Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

"Nos vemos pronto": el guiño de Cubo Torres que sorprende a Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo