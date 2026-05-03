Cruce caliente: Kendall Waston y Cubo Torres perdieron los estribos en plena semifinal entre Saprissa y Liberia

En el marco de la semifinal de ida del Torneo Clausura 2026, Kendall Waston y Erick “Cubo” Torres protagonizaron un cruce lleno de tensión que hizo saltar las chispas en el Estadio Edgardo Baltodano.

El altercado se produjo justo antes del pitazo con el que el árbitro Keylor Herrera marcó el final del primer tiempo. Con el Municipal Liberia ganando 1-0 gracias a un golazo de Thobías Arévalo, el atacante azteca forcejeó duramente con el portentoso zaguero de Deportivo Saprissa mientras intentaba aguantar un balón de espaldas.

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Cubo Torres vs. Kendall Waston

Al “Cubo” no le gustó nada la forma en que lo sujetó Waston y, una vez que la pelota salió de la cancha, se dio vuelta para increparlo cara a cara. Sin dejarse intimidar por los casi dos metros de estatura del defensor, Torres le propinó un empujón.

Kendall, claro, tampoco se achicó y se plantó con los brazos abiertos frente al delantero, mientras jugadores de ambos equipos corrían a separarlos. También intervino el técnico Hernán Medford, quien se encontraba a escasos metros de la disputa.

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Finalmente, la acción no pasó a mayores. A instancias de Keylor Herrera, Kendall Waston y Cubo Torres terminaron dándose un apretón de manos para calmar las aguas, aunque la atmósfera quedó caldeada en la Ciudad Blanca de cara al segundo tiempo.

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¿Cuándo se juega la revancha?

La vuelta de las semifinales está programada para el próximo domingo 10 de mayo de 2026 a las 4:00 p.m. (hora de Costa Rica), y se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

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En síntesis

El forcejeo entre Waston y Torres terminó en empujones y obligó a los compañeros a intervenir.

Tras la mediación arbitral, ambos futbolistas bajaron las revoluciones y se dieron la mano antes de marchar a los vestuarios.

El incidente reflejó la intensidad de la semifinal que se disputó en el Edgardo Baltodano.