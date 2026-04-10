No piensa solo en Saprissa: el negocio que Gerson Torres administra por fuera del fútbol

En el fútbol de Costa Rica hay una tendencia que cada vez se vuelve más común. Los jugadores ya no solo piensan en lo que pasa dentro de la cancha, sino también en lo que vendrá después. Por eso, no sorprende ver a varias figuras del torneo combinando su carrera deportiva con emprendimientos propios.

Casos sobran. Danny Carvajal, arquero de Herediano, apostó fuerte por el negocio del café y supermercados. Kendall Waston apuesta a diferentes emprendimientos y diversificó con centros de acondicionamiento físico y productos orgánicos. Celso Borges, por su parte, también incursionó en distintas inversiones, siempre con la mirada puesta en el futuro.

En ese contexto, Gerson Torres no se queda atrás. El futbolista de Saprissa, de 28 años, también decidió dar un paso fuera del terreno de juego y apostar por un proyecto personal que hoy ya es una realidad consolidada.

¿Cuál es el emprendimiento que tiene Gerson Torres?

Se trata de “GT Barber Studio”, una barbería ubicada en Heredia que lleva su sello en cada detalle. No es un negocio más. Es un espacio que mezcla su vida futbolística con una propuesta comercial, donde las paredes cuentan su historia a través de las camisetas que vistió a lo largo de su carrera.

En tono paródico, mientras algunos piensan en el próximo rival, Gerson también está pendiente del próximo corte. Porque entre entrenamientos y partidos, también hay clientes, agenda y un negocio que atender.

El local está decorado con camisetas de Saprissa, Herediano y la Selección de Costa Rica, una especie de museo personal que refleja su recorrido en el fútbol tico. Un detalle que no pasa desapercibido para quienes visitan el lugar.

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Más allá de lo pintoresco, la decisión tiene lógica. La carrera del futbolista es corta y cada vez más jugadores entienden la importancia de construir algo paralelo que les dé estabilidad a largo plazo.

Así, Gerson Torres demuestra que su enfoque no está solo en el presente con Saprissa, sino también en el futuro. Porque en el fútbol moderno, ya no alcanza con rendir los fines de semana. También hay que saber qué hacer cuando el partido termina.

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Datos Claves

El futbolista de Saprissa Gerson Torres consolidó su emprendimiento propio llamado GT Barber Studio .

consolidó su emprendimiento propio llamado . La barbería de Torres se ubica en Heredia y funciona como un museo personal decorado.

se ubica en Heredia y funciona como un museo personal decorado. Gerson Torres, de 28 años, exhibe en su local camisetas del Saprissa, Herediano y la Selección.