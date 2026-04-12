Este domingo, el Deportivo Saprissa perdió en su casa contra Liberia por 2-1 y dejó pasar una buena oportunidad para pelear mano a mano por el primer puesto contra Herediano. Con esta derrota, quedó a cuatro puntos del conjunto rojiamarillo.

Ahora, por el campeonato nacional, el Monstruo tendrá el Clásico Nacional contra la Liga Deportiva Alajuelense, que necesita ganar como sea para no alejarse de los puestos de clasificación. El equipo manudo está, por el momento, fuera de las semifinales.

En medio de esta actualidad irregular del León, Kendall Waston mandó una indirecta que hace alusión a este quinto puesto y a la lucha que tiene Alajuelense para conseguir la cuarta colocación del Clausura 2026.

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“Hay que seguir buscándolo de la manera correcta que es ir al clásico a ganar a Alajuela y ver qué sucede del otro lado. Es algo lindo porque estamos peleando el primer lugar y no por entrar de cuartos“, declaró el defensor de Saprissa para entrar en la semana previa al clásico.

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Sobre la derrota, Waston se lamentó lo que sucedió, aunque asegura que lucharán hasta que la matemática lo permita: “Queríamos acercarnos y seguir luchando por ese primer lugar, pero tenemos algo muy importante el próximo miércoles que es disputar el Torneo de Copa. Luego se viene el clásico. Esto continúa. Mientras la matemática se pueda dar, vamos a luchar por estar en lo más alto“.

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Kendall Waston no recibió la quinta amarilla y se salvó de ser sancionado

Kendall no recibió amarilla. El defensor central corría el riesgo de perderse el clásico por acumulación de tarjetas, ya que había recibido cuatro anteriormente. Para la buena fortuna de Saprissa, dirá presente en Alajuela a menos que lo expulsen el miércoles en el Torneo de Copa.

La Unafut determinó que si hay una roja en la final, la sanción deberá cumplirse en el campeonato nacional. Por este motivo, aún hay posibilidades de que Saprissa pierda jugadores de cara al duelo en el Morera Soto por expulsión.

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En síntesis

Kendall Waston no recibió la quinta amarilla y no será sancionado por acumulación de tarjetas.

no recibió la quinta amarilla y no será sancionado por acumulación de tarjetas. El Deportivo Saprissa quedó a cuatro puntos del liderato tras perder 2-1 ante Liberia .

quedó a cuatro puntos del liderato tras perder 2-1 ante . La Liga Deportiva Alajuelense llega al clásico fuera de los puestos de clasificación a semifinales.