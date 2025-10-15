Paté Centeno advierte a Vladimir Quesada y manda un mensaje directo que impacta en Saprissa

El Deportivo Saprissa regresa a la acción con la misión de defender su liderato en el Torneo de Apertura 2025, pero su visita al Estadio Carlos Ugalde Álvarez promete ser más complicada de lo que parece. Pese a que San Carlos atraviesa un momento difícil, con cuatro derrotas consecutivas y ubicado en el fondo de la tabla, su entrenador, Paté Centeno, lanzó una advertencia clara al conjunto morado y a su técnico, Vladimir Quesada.

En conferencia de prensa previa al encuentro, el histórico exjugador y ahora estratega norteño aseguró que su equipo no se siente inferior y que aprovechará el largo parón por las eliminatorias para mostrar una versión renovada.

¿Qué le dijo Paté Centeno a Vladimir Quesada?

“No habíamos tenido tantos días de cancha, de tener a todos, y puede haber una o dos sorpresas que no son habituales”, adelantó Paté Centeno, dejando entrever que presentará variantes tácticas para intentar frenar al líder.

El Paté reconoció la magnitud del reto, pero también destacó la oportunidad que representa medirse ante el actual campeón nacional: “Enfrentamos al líder, pero este partido nos puede llevar a muchas cosas buenas. He sentido buenas energías del grupo y la disposición ha sido excelente. Esperamos un resultado positivo, porque lo necesitamos. No va a ser fácil, pero es un lindo reto para el grupo”.

Walter Centeno habló antes del partido ante Saprissa. (Foto: La Nación)

Centeno, quien conoce de memoria la filosofía de juego del Saprissa tras su pasado como jugador y técnico morado, fue directo al hablar sobre cómo planea contrarrestar las fortalezas del equipo tibaseño.

Publicidad

Publicidad

ver también Unafut se inclina por Saprissa: Vladimir Quesada recibe la sentencia que lo beneficia en el Apertura 2025

“Sabemos cómo juega Saprissa, qué hace y que nunca se da por vencido. Basa mucho su juego en el balón parado y vamos a hacer todo lo humanamente posible para controlar eso. Queremos imponer nuestras condiciones, ser protagonistas y ofender, porque necesitamos ganar y darle una alegría a nuestra gente”, subrayó.

Finalmente, el técnico fue autocrítico con su propio plantel y señaló el principal problema que deben corregir para competir ante un rival de peso: la falta de gol.“Nuestra peor debilidad ha sido la falta de goles. No hemos podido anotar y tenemos esa asignatura pendiente. Hay que tener más hambre en el último cuarto de cancha; hemos tomado decisiones equivocadas cuando era momento de finalizar”, reconoció.

Publicidad

El mensaje de Wálter Centeno fue claro: San Carlos no se rendirá, y enfrentará a Saprissa con determinación y nuevas variantes. Para Vladimir Quesada y sus dirigidos, el aviso está hecho: el Paté quiere golpear al líder y demostrar que, aún en el fondo de la tabla, su equipo tiene con qué sorprender.