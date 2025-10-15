Es tendencia:
San Carlos vs. Saprissa: ¿A qué hora juega y cómo ver al equipo de Vladimir Quesada? Liga Promérica de Costa Rica 2025

San Carlos vs. Deportivo Saprissa chocarán por el Apertura 2025 de Costa Rica. Entérese cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido.

Por Maximiliano Mansilla

Todos los detalles para ver el partido de San Carlos vs. Saprissa por la jornada 12.
Todos los detalles para ver el partido de San Carlos vs. Saprissa por la jornada 12.

Después del parón por Eliminatorias al Mundial 2026, de la cual la Selección de Costa Rica salió fortalecida para la fecha FIFA de noviembre, Deportivo Saprissa volverá a la acción enfrentando a San Carlos por la decimosegunda jornada del Torneo Apertura 2025.

Los dirigidos por Vladimir Quesada buscarán aprovechar que su escolta, Municipal Liberia, empató con Puntarenas para pasar el umbral de los 20 puntos y asegurar el liderato sin tener que depender de los resultados tanto de Alajuelense como de Cartaginés, que tienen 18 unidades.

¿Cuándo juega el Deportivo Saprissa vs. San Carlos por la Liga Promérica 2025?

Saprissa visitará a San Carlos hoy, miércoles 15 de octubre, a las 7:30 p.m. (horario costarricense), en el Estadio Carlos Ugalde.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Saprissa vs. San Carlos?

Este encuentro por la fecha doce del Torneo Apertura 2025 se podrá ver en exclusiva a través de Tigo Sports.

Juan Carlos Rojas lo llamó “paquete terrible” y ahora está por hacer historia en Argentina: el ex Saprissa que sorprende a Tibás

Juan Carlos Rojas lo llamó “paquete terrible” y ahora está por hacer historia en Argentina: el ex Saprissa que sorprende a Tibás

¿Cómo llega Saprissa?

La “S” parece ir recuperando poco a poco la buena forma que tuvo al inicio del campeonato. Han pasado diecisiete días desde la victoria 2-1 sobre Cartaginés, que significó su cuarto juego sin derrotas, y la gran incógnita es a qué futbolistas podrá utilizar Quesada en suelo sancarleño.

Fidel Escobar, titular en el empate de Panamá con Surinam, no sería de la partida. Mientras que los seleccionados Kendall Waston —quien disputó los 90 minutos también contra Honduras—, Joseph Mora y Warren Madrigal tuvieron un poco más de tiempo de descanso

¿Cómo llega San Carlos?

En el banquillo de los Toros del Norte estará uno de los máximos ídolos del saprissismo, Walter “Paté” Centeno, quien necesita sacar al equipo del último lugar de la tabla de posiciones, donde yace con apenas 8 puntos. Hasta el momento dirigió cinco partidos y solo le pudo ganar a Guadalupe.

