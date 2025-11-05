Jugó en Saprissa, no logró triunfar y ahora le apuntó un ídolo morado: “No ha pasado lo que él dice”

Las palabras de Paté Centeno, ídolo del Deportivo Saprissa y actual entrenador de San Carlos, generaron un verdadero revuelo en Honduras, luego de que el exvolante comparara la mentalidad de los futbolistas ticos y catrachos en instancias decisivas.

Centeno, en declaraciones recientes, afirmó que los equipos costarricenses “ganan cuando deben hacerlo”, a diferencia de los hondureños, quienes, según su visión, “no consiguen resultados en los momentos claves”.

“Voy a caer mal, pero los equipos hondureños no ganan, y los ticos cuando tenemos que ganar, ganamos. Si revisan, me tocó una vez que Honduras nos metió cinco aquí, y luego ese mismo año fuimos a San Pedro Sula, y ellos tenían que ganarnos y empatamos. En el 2001 también les ganamos, esa es la diferencia entre Costa Rica y Honduras, en los momentos claves gana Costa Rica”, expresó el histórico volante morado.

¿Qué ex futbolista de Saprissa le respondió?

Sin embargo, Michael Chirinos, exjugador del Saprissa y actual figura del Olimpia de Honduras, no tardó en responderle. El atacante, que tuvo un breve paso por el cuadro tibaseño sin poder consolidarse, defendió con firmeza el orgullo hondureño y desmintió las afirmaciones del técnico costarricense.

Michael Chirinos le respondió a Paté Centeno. (Foto: Mi Pasión Hn)

“Eso no es así. Yo enfrenté con Olimpia en una final de Liga Concacaf a Alajuelense, y las dos veces que he ganado la Concacaf fue en Costa Rica, no ha pasado lo que él dice. Eso es parte de defender a su país, pero al final son once contra once, 90 minutos que la selección debe aprovechar”, declaró Chirinos al medio Mi Pasión HN.

Lo cierto es que, pese a su pasado en el fútbol costarricense, Chirinos no dudó en defender el honor hondureño y dejar claro que, en su opinión, los ticos no siempre salen ganando en los momentos cruciales.

El cruce entre el exmorado y el ídolo saprissista suma un nuevo capítulo a la histórica rivalidad entre ambos países, que pronto volverán a verse las caras en un enfrentamiento con sabor a revancha.