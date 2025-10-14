Unafut se inclina por Saprissa: Vladimir Quesada recibe la sentencia que lo beneficia en el Apertura 2025

Con el parón internacional ya finalizado, los equipos del campeonato costarricense se alistan para retomar sus compromisos del Torneo Apertura 2025. Deportivo Saprissa, actual líder de la fase regular con 20 puntos en 11 partidos, visitará este miércoles 15 de octubre a AD San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Además de ser favoritos para este duelo por enfrentar al colista del torneo (los norteños acumulan solo 8 puntos), los dirigidos por Vladimir Quesada también cuentan con un robusto respaldo estadístico.

ver también Se calienta el clásico: Saprissa golpea Alajuelense donde más le duele con una sentencia confirmada por Unafut ante los ojos de toda Costa Rica

Unafut revela los datos que favorecen al Monstruo

En un compendio de datos estadísticos correspondientes a la jornada 12 del Apertura 2025, la Unafut compartió en su página oficial dos cifras clave que inclinan la balanza a favor de los tibaseños.

El ente que organiza la Liga Promérica destacó que “San Carlos acumula 7 partidos sin vencer a los morados en el Carlos Ugalde“. De hecho, los norteños están a un partido de alcanzar la racha más larga sin ganar frente a Saprissa, que se extendió entre 1996 y 2000, cuando no lograron derrotar al Monstruo durante 8 encuentros consecutivos.

Saprissa llega como favorito a Ciudad Quesada (Saprissa).

Además, con Vladimir Quesada al mando, Saprissa ha logrado 4 victorias y una igualdad en los 5 partidos disputados en territorio norteño, dejando claro su dominio en este escenario.

Publicidad

Publicidad

Saprissa busca extender su ventaja en la cima

Teniendo en cuenta estos factores, además del complicado momento de San Carlos en el campeonato, Saprissa se impone como el claro favorito para quedarse con los 3 puntos y seguir consolidando su liderato.

Así están las posiciones en el Apertura 2025 (Google).

Publicidad

Con 20 puntos, el Monstruo se mantiene al frente de la clasificación, pero sus perseguidores más cercanos, Liberia (19 puntos), Cartaginés (18 puntos) y Alajuelense (18 puntos), acechan de cerca, por lo que la victoria en este encuentro sería clave para ampliar su ventaja en la lucha por el título del Apertura 2025.

Publicidad

¿A qué hora juega el Monstruo?

ver también “Últimos días”: Alberto Toril estremece a Alajuelense con la noticia que Machillo Ramírez necesitaba

El partido entre Saprissa y San Carlos está programado para el miércoles 15 de octubre de 2025 a las 7:30 p.m. (hora tica) en el Estadio Carlos Ugalde. El Monstruo, de la mano de Vladimir Quesada, buscará una victoria que lo acerque aún más a la clasificación directa a la fase final del torneo