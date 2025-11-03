Saprissa lo tenía amarrado, pero se arrepintió de ficharlo y ahora llegó a La Sele: “Es un sueño”

El fútbol costarricense vive una de esas historias que confirman que el destino tiene sus propias reglas. Hace un tiempo, el Deportivo Saprissa tenía todo listo para fichar a un joven atacante que brillaba en el fútbol nacional, pero finalmente desistió de concretar la negociación.

Hoy, ese mismo jugador celebra su primera convocatoria a la Selección Mayor de Costa Rica, cumpliendo uno de los sueños más grandes de su carrera. Su no contratación, indicada por Paulo Wanchope, podría ser un gran error a futuro.

¿Cuál es el futbolista que Saprissa no fichó y ahora está en La Sele?

Se trata de Randy Ramírez, figura del Municipal Liberia, quien fue incluido por el técnico Miguel Herrera en la lista del microciclo previo a los partidos eliminatorios rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Con apenas 21 años, el extremo pampero se ganó su oportunidad gracias a un rendimiento explosivo en el Torneo de Apertura 2025, donde suma cuatro goles y se ha consolidado como una de las revelaciones del campeonato.

Randy Ramírez fue citado por Miguel Herrera. (Foto: La Teja)

“He venido trabajando muy bien tanto física como mentalmente. Me siento preparado. Estamos enfocados en mantenernos en zona de clasificación y cuando me llegó la noticia, me alegró mucho. En el equipo me han ayudado mucho para subir mi nivel”, aseguró Ramírez en entrevista con La Teja.

Sueña con jugar ante Haití y Honduras

Randy Ramírez peleará por un lugar entre los convocados definitivos para los partidos cruciales ante Haití y Honduras: “Es un sueño. Todos queremos estar ahí y representar al país. Si me toca la oportunidad, voy a darlo todo”.

De ser descartado por Saprissa a convertirse en una de las promesas más seguidas del fútbol nacional, la historia de Ramírez refleja que el trabajo y la perseverancia aún abren puertas. Hoy, con la camiseta de La Sele a la vista, el joven atacante disfruta el momento más importante de su carrera y demuestra que las segundas oportunidades sí existen.