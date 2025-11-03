Lo que la TV no mostró: futbolista de Saprissa tuvo un cruce con un aficionado y generó polémica

El Deportivo Saprissa volvió a la senda del triunfo tras vencer 3-1 a Guadalupe FC en el estadio Coyella Fonseca. Sin embargo, el resultado positivo quedó opacado por una situación fuera del libreto que no fue captada por las cámaras de televisión, pero que desató una fuerte polémica entre los seguidores morados.

¿Qué sucedió con uno de los jugadores de Saprissa?

Según revelaron en el programa Teléfono Rojo, el defensor Pablo Arboine protagonizó un tenso cruce con un aficionado del Saprissa durante el desarrollo del encuentro. El incidente habría ocurrido en una de las graderías cercanas al terreno de juego, luego de que el seguidor le reclamara al futbolista por su rendimiento en los últimos partidos.

El intercambio de palabras no pasó desapercibido entre quienes estaban cerca del lugar y rápidamente se convirtió en tema de conversación dentro del entorno morado. De acuerdo con el relato del periodista del programa, Arboine habría respondido con visible molestia a los reclamos, lo que generó incomodidad y malestar entre algunos presentes.

Una reacción que dividió opiniones

Más allá del incidente, lo que más llamó la atención fue la actitud del defensor al finalizar el encuentro. A diferencia del resto de sus compañeros, Arboine se retiró directamente al camerino sin acercarse a saludar ni agradecer a la afición, un gesto que no pasó inadvertido y que fue duramente criticado en redes sociales.

El comunicador agregó que, pese a la victoria, el ambiente en torno al futbolista no es el mejor y que algunos aficionados manifestaron su descontento por lo sucedido, reclamando una disculpa pública o al menos una explicación del jugador.

Hasta el momento, Saprissa no se ha pronunciado oficialmente sobre el episodio, y el propio Arboine tampoco ha hecho declaraciones al respecto. Dentro del equipo se intenta mantener el enfoque en la recta final del Torneo de Apertura, aunque el hecho ha generado ruido en un momento donde el conjunto de Vladimir Quesada necesita estabilidad y unidad.