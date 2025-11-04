Es tendencia:
Mientras Mariano Torres gana 20 mil dólares por mes en Saprissa, esto cobrará David Guzmán tras renovar su contrato en Tibás

Con Mariano Torres renovado, ahora también conoceremos cuánto ganará David Guzmán tras ampliar su vínculo con los morados.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Mariano Torres y David Guzmán en Saprissa
© SaprissaMariano Torres y David Guzmán en Saprissa

El Deportivo Saprissa le dio una gran noticia a los seguidores morados tras renovar los contratos de Mariano Torres y David Guzmán. Recordemos que en Tibás se encuentran en camino a una gran restructuración luego de que Juan Carlos Rojas anunciara que en diciembre dejará la presidencia del club.

Sin embargo, desde la directiva del club comenzaron a poner en orden algunas piezas de cara al próximo torneo. La renovación de Mariano Torres y David Guzmán eran unos obstáculos por definir y ahora que ambos se quedarán más tiempo en la institución morada es un gran alivio para los seguidores del Saprissa.

¿Cuánto cobrará David Guzmán tras renovar con Saprissa?

Recordemos que según publicaciones de Diario Extra de hace un año, Mariano Torres recibe un salario cercano a los 20 mil dólares al mes en el Deportivo Saprissa. Sobre este escenario, el futbolista mantendrá esa remuneración, la cual fue pactada con bastante anticipación a la renovación que se anunció recientemente.

Por otro lado, si bien no se conoce el monto oficial que gana David Guzmán en Tibás, hace unos días el periodista Anthony Porras comentó en el programa Teléfono Rojo que el jugador se mantendrá en Saprissa sin cambios en su salario.

David Guzmán con Deportivo Saprissa

Guzmán es un figurón y gana mucho dinero. Los van a renovar, pero los aficionados van a seguir con la bronca del presupuesto. Están encaminados. Nada sobre rebajas, ganan lo mismo“, comentó en su momento Anthony Porras en el programa Teléfono Rojo haciendo referencia a David Guzmán y Mariano Torres.

En este sentido, mientras Mariano Torres seguirá recibiendo un salario que ronda los 20 mil dólares al mes, David Guzmán por su lado mantendrá la misma cifra que venía obteniendo con la camiseta morada antes de su renovación.

Renovación de Mariano Torres y David Guzmán

Mariano Torres amplió su vínculo con el club hasta mediados de 2026, mientras que David Guzmán renovó por un año más con la camiseta del Deportivo Saprissa.

