Este miércoles, en Utah, el equipo del Bolillo Gómez juega contra los surcoreanos, que se preparan para formar parte del Grupo A del Mundial 2026.

El Salvador sigue su reconstrucción en esta nueva era bajo la dirección técnica de Hernán “Bolillo” Gómez. Tras haberse quedado afuera del Mundial 2026, La Selecta empieza a construir su nuevo ciclo y este miércoles tendrá una buena prueba frente a un rival de peso internacional como Corea del Sur.

El rival es una potencia asiática que utiliza este compromiso como ensayo general a días de su debut en el Mundial 2026. Los Guerreros Taeguk buscarán afinar detalles antes de encarar el exigente Grupo A, donde se medirán ante México, República Checa y Sudáfrica. Será un choque de realidades distintas, pero con mucho en juego para ambas escuadras en sus respectivos procesos.

ver también El Bolillo Gómez con ausencias notables en la Selección de El Salvador para la Fecha FIFA de junio

Dónde y a qué hora juegan Corea del Sur vs. El Salvador

Este atractivo encuentro amistoso se llevará a cabo el miércoles 3 de junio de 2026 en el estadio BYU South Field de Utah, Estados Unidos, a las 7.00 pm de Centroamérica, las 8.00 pm de Panamá.

Cómo ver Corea del Sur vs. El Salvador

Para los aficionados en El Salvador, el partido podrá disfrutarse totalmente en vivo a través de FOX Sports (canal 299 de Tigo y 209 de Claro).

Cómo llega Corea del Sur

El conjunto asiático llega con el ánimo a tope tras haber aplastado por 5-0 a Trinidad y Tobago en su amistoso previo. Esta contundente victoria les sirvió para dejar atrás las dudas generadas en la fecha FIFA de marzo, donde sufrieron tropiezos ante Austria y Costa de Marfil. Con todas sus estrellas europeas a disposición, buscarán consolidar su funcionamiento colectivo para llegar en estado óptimo a la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Cómo llega El Salvador

La Selecta afronta este duelo como el punto de partida de su reconstrucción. Con el Bolillo Gómez al mando, la prioridad será consolidar una identidad de juego ordenada y combativa. En sus últimas presentaciones de marzo, el cuadro cuscatleco mostró destellos de mejoría al registrar un empate 2-2 ante República Dominicana y una victoria por 1-0 sobre Martinica.

Publicidad

Publicidad

Ahora, ante un rival mundialista de mucha más exigencia, El Salvador intentará dar la sorpresa y demostrar que tiene material para competir en este nuevo ciclo rumbo al futuro. Como antecedente positivo, la última vez que ambos se enfrentaron en junio de 2023, el resultado fue un reñido empate 1-1.

Probables alineaciones

Corea del Sur: Jo Hyeon-woo; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Jung Seung-hyun, Kim Jin-su; Hwang In-beom, Park Yong-woo; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Hwang Hee-chan; Son Heung-min.

Publicidad

El Salvador: Mario González; Bryan Tamacas, Eriq Zavaleta, Rudy Clavel, Nelson Blanco; Christian Martínez, Narciso Orellana; Jairo Henríquez, Leonardo Menjívar, Kevin Reyes; Nelson Bonilla. DT: Hernán “Bolillo” Gómez.