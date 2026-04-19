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Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica antes del clásico Alajuelense vs. Saprissa

Con el clásico por delante, la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica está que arde.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Arde la tabla de posiciones de Costa Rica.
© InstagramArde la tabla de posiciones de Costa Rica.

La Jornada 16 del Clausura 2026 de Costa Rica está a punto de llegar a su fin pero antes queda lo mejor: el Clásico Nacional entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

El duelo será a las 5:00 pm en el Alejandro Morera Soto y como pocas veces, el duelo influirá de manera directa en la tabla de posiciones ya que quedan tres fechas por delante y todo está por definirse.

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Por el momento, el único líder es Herediano, que este sábado venció 1-0 a San Carlos, mientras que Saprissa aparece segundo y Liberia está tercero ya que el viernes abrió la fecha con un triunfo también por 1-0 vs. Cartaginés, que se ubica cuarto.

Recién en la quinta ubicación y por ahora afuera de las semifinales aparece la Liga, por lo que necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo y mantenerse en la pelea por defender el título de vigente campeón de Costa Rica.

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica

Así se está jugando la Jornada 16 del Clausura 2026 de Costa Rica

Viernes

  • Liberia 1-0 Cartaginés
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Sábado

  • Guadalupe 1-0 Pérez Zeledón
  • Puntarenas 1-2 Sporting
  • Herediano 1-0 San Carlos

Domingo 

  • 5:00 pm | Alajuelense vs. Saprissa | FUTV
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