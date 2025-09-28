Orlando Sinclair volvió a marcar con la camiseta del Deportivo Saprissa y ya suma cuatro goles en los últimos cuatro partidos. Este domingo, hizo el 1-0 parcial en favor del Monstruo y ha sido uno de los grandes protagonistas en la remontada del equipo en este Apertura 2025.

El delantero de Saprissa no había anotado ningún gol en las primeras seis jornadas de la Liga Promérica. Por este motivo, estuvo en el ojo de la tormenta por parte de la afición, algo que ya había ocurrido en temporadas anteriores en las que finalmente aparecía sobre el final.

Luego de la victoria contra Cartaginés, Sinclair se refirió a las críticas que recibió semanas atrás por su rendimiento. El goleador considera que estos cuestionamientos no estuvieron respaldados con un motivo detrás.

¿Qué opina Orlando Sinclair sobre las críticas de la afición de Saprissa?

“Ya es trillado. Siempre se dice la cantidad de minutos, el promedio de gol, con asistencias también es muy alto. A veces siento que se me criticaba sin fundamentos. Yo siempre he trabajado. El jugador ocupa minutos en cancha para agarrar confianza y demostrar la calidad que tiene“, contestó el siete veces campeón con la S.

Con el gol que anotó este domingo en La Cueva, Sinclair acumula un total de cuatro goles en el Apertura 2025. Está a solo uno del máximo goleador, Marcel Hernández, quien suma cinco en 11 partidos jugados.

Entre todos los futbolistas de Saprissa, no hay uno que haya anotado más goles que Sinclair en este certamen. Su gran racha goleadora es uno de los motivos por los que el Monstruo es el líder de la Liga Promérica.