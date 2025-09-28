Este domingo, el Deportivo Saprissa sacó a relucir su famosa Saprihora y terminó ganando un partido clave por el liderazgo de la Liga Promérica. El Monstruo superó por 2-1 a Cartaginés con los goles de Orlando Sinclair y Gerald Taylor y se subió a la cima del campeonato nacional.

Luego de la victoria, Vladimir Quesada recibió una pregunta sobre Mariano Torres en la que se cuestionaba su estado físico en la segunda mitad. El entrenador tuvo una respuesta que pocas veces realiza, pero salió en defensa del volante morado.

“¿Cómo hacer para que en el segundo tiempo el equipo no resienta el desgaste físico que puede tener Mariano Torres?“, fue la pregunta que recibió el técnico saprissista en conferencia de prensa.

La respuesta de Vladimir Quesada para apoyar a Mariano Torres en Saprissa

“Lo voy a contradecir“, inició Vladimir Quesada para apoyar a Torres. Y argumentó con un dato que nadie sabía: “Los números que nos tira el GPS de Mariano dicen que es uno de los tres mejores jugadores en recorridos. Yo creo que es algo colectivo, no es si un jugador desaparece o no“.

Y concluyó ante la pregunta: “Hay que ver el equipo que tuvimos, un gran equipo y tenemos que darle méritos también a ellos, nos complicaron mucho el partido y creo que no existe un equipo que mantenga el ritmo en 90 minutos“.

A pesar de esta consulta, Mariano Torres fue elegido por la afición morada como la gran figura frente a Cartaginés. Asistió a Sinclair en el primer gol y estuvo muy cerca de marcar el suyo luego de una increíble jugada que finalizó con una mala definición.