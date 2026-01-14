“Ojo”: ex Saprissa lanza una fuerte advertencia a los morados por Bancy Hernández

El Deportivo Saprissa dejó sensaciones encontradas en su debut en el Clausura 2026. El empate 2-2 ante Puntarenas, en el estadio Ricardo Saprissa, estuvo marcado por un arranque complicado, decisiones arbitrales polémicas y una reacción final que evitó la derrota con un gol agónico de Ariel Rodríguez.

En medio de ese contexto, uno de los puntos más comentados por la afición morada fue el debut de Bancy Hernández. El delantero nicaragüense ingresó de variante al inicio del segundo tiempo y rápidamente despertó comentarios positivos por su movilidad, intensidad y participación en el juego ofensivo, aun cuando el equipo estaba con un hombre menos.

¿Qué dijo Mambo Núñez sobre el debut de Bancy Hernández?

Sin embargo, no todos se dejaron llevar por el entusiasmo inicial. Víctor “Mambo” Núñez, exfutbolista de Saprissa y voz habitual en el análisis futbolístico, lanzó una advertencia directa a los morados y pidió prudencia con la evaluación del nuevo refuerzo.

“Bancy Hernández es un gran jugador, pero ojo, es el primer partido, ¿verdad? Hay que ver si perdura así en los partidos bravos. Era Puntarenas, era en casa, sí, Saprissa con un jugador menos, pero hay que verlo ya contra la Liga o contra Heredia”, afirmó Núñez en el programa La Platea de TD Más.

Mambo Núñez opinó de Bancy Hernández.

El exdelantero recordó que el verdadero examen para los refuerzos llega en los clásicos y en los partidos de alta exigencia, donde el margen de error es mínimo y la presión es mucho mayor.

Publicidad

Publicidad

Bancy Hernández, por su parte, vivió ante Puntarenas su primer partido oficial con la camiseta morada, dejando buenas impresiones iniciales, pero con un camino largo por recorrer para consolidarse como pieza clave en el ataque de Vladimir Quesada.

ver también No falla hace 20 años: Saprissa se ilusiona con la sentencia que lo acerca a la 41 y tanto teme Alajuelense

Así, mientras la afición celebra el estreno del nicaragüense, desde voces autorizadas piden mesura: el debut ilusiona, pero en Saprissa saben que las verdaderas respuestas llegan cuando el calendario aprieta.