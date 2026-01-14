Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

No falla hace 20 años: Saprissa se ilusiona con la sentencia que lo acerca a la 41 y tanto teme Alajuelense

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada tiene un registro imposible de olvidar para los objetivos de este 2026.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Un registro que favorece al Saprissa en este 2026
© SaprissaUn registro que favorece al Saprissa en este 2026

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada buscará de manera casi desesperada limpiar un poco la imagen del año pasado. Donde no solamente terminaron sin títulos, sino que además perdieron la final ante Alajuelense que significó la 31 para los rojinegros.

Sobre ese escenario. la historia parece jugar a favor de Saprissa, que se aferra a una tendencia que no falla desde hace dos décadas y alimenta la ilusión de su afición para este 2026.

Machillo Ramírez lo echó de Alajuelense, fichó por un rival en Costa Rica y rompe el silencio: “Ahora me siento valorado”

ver también

Machillo Ramírez lo echó de Alajuelense, fichó por un rival en Costa Rica y rompe el silencio: “Ahora me siento valorado”

“Es la prioridad”: Julio Cascante confirma su futuro ante el inminente interés de Saprissa para ficharlo

ver también

“Es la prioridad”: Julio Cascante confirma su futuro ante el inminente interés de Saprissa para ficharlo

El registro que tiene a favor Saprissa

El dato histórico volvió a tomar fuerza y reavivó el debate en el entorno del fútbol nacional, luego de que se recordara que Saprissa siempre fue campeón en el torneo previo a un Mundial desde Alemania 2006, una estadística destacada por Daniel Calderón.

TD Más en su cuenta oficial de X

TD Más en su cuenta oficial de X

La buena racha de Saprissa previo a un Mundial

Desde el Mundial de 2006 la fortuna ha acompañado al Deportivo Saprissa. Además de los méritos deportivos, también ha aparecido esa pequeña dosis de suerte de campeón.

Mundial Alemania 2006: Saprissa fue campeón tras haber superado a Alajuelense en las finales de los certámenes de Apertura y Clausura

Publicidad

Mundial Sudáfrica 2010: Saprissa logró su 29° título de liga, tras vencer los dos partidos de la final a San Carlos.

Mundial Brasil 2014: Saprissa se quedó con el Campeonato de Verano tras vencer en la final a Alajuelense y pudo alcanzar el título trigésimo en su historia.

Publicidad

Mundial Rusia 2018: Saprissa se quedó con el Campeonato Clausura 2018 y logró su título número 34.

Mundial Qatar 2022: Saprissa se quedaría con el Campeonato Apertura 2022

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fedefútbol confirma la noticia más esperada en Costa Rica
Costa Rica

Fedefútbol confirma la noticia más esperada en Costa Rica

Se complica la llegada de Jorge Álvarez, pero Alajuelense ya tiene otros fichajes en la mira
Liga Deportiva Alajuelense

Se complica la llegada de Jorge Álvarez, pero Alajuelense ya tiene otros fichajes en la mira

Fedefútbol analiza una sorprendente medida para asumir como DT y director de selecciones
Costa Rica

Fedefútbol analiza una sorprendente medida para asumir como DT y director de selecciones

Bukele confirma la decisión de FIFA que impacta de llenó en El Salvador
El Salvador

Bukele confirma la decisión de FIFA que impacta de llenó en El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo