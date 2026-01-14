No falla hace 20 años: Saprissa se ilusiona con la sentencia que lo acerca a la 41 y tanto teme Alajuelense

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada buscará de manera casi desesperada limpiar un poco la imagen del año pasado. Donde no solamente terminaron sin títulos, sino que además perdieron la final ante Alajuelense que significó la 31 para los rojinegros.

Sobre ese escenario. la historia parece jugar a favor de Saprissa, que se aferra a una tendencia que no falla desde hace dos décadas y alimenta la ilusión de su afición para este 2026.

El registro que tiene a favor Saprissa

El dato histórico volvió a tomar fuerza y reavivó el debate en el entorno del fútbol nacional, luego de que se recordara que Saprissa siempre fue campeón en el torneo previo a un Mundial desde Alemania 2006, una estadística destacada por Daniel Calderón.

La buena racha de Saprissa previo a un Mundial

Desde el Mundial de 2006 la fortuna ha acompañado al Deportivo Saprissa. Además de los méritos deportivos, también ha aparecido esa pequeña dosis de suerte de campeón.

Mundial Alemania 2006: Saprissa fue campeón tras haber superado a Alajuelense en las finales de los certámenes de Apertura y Clausura

Mundial Sudáfrica 2010: Saprissa logró su 29° título de liga, tras vencer los dos partidos de la final a San Carlos.

Mundial Brasil 2014: Saprissa se quedó con el Campeonato de Verano tras vencer en la final a Alajuelense y pudo alcanzar el título trigésimo en su historia.

Mundial Rusia 2018: Saprissa se quedó con el Campeonato Clausura 2018 y logró su título número 34.

Mundial Qatar 2022: Saprissa se quedaría con el Campeonato Apertura 2022