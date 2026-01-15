Municipal podría tener una buena noticia luego del castigo que recibió el estadio El Trébol tras la final del Apertura 2025

Municipal se mueve con rapidez en los escritorios y busca reducir la sanción que pesa sobre el estadio Manuel Felipe Carrera, luego del castigo impuesto tras los incidentes registrados en la final del Torneo Apertura 2025, una situación que ha condicionado el arranque del Clausura 2026 para los rojos.

Ante la suspensión de dos partidos aplicada al escenario de El Trébol, la dirigencia escarlata ya definió un plan alternativo y utilizará el estadio Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa para cumplir con uno de sus compromisos como local, mientras se resuelve el proceso disciplinario.

Sin embargo, Guatefutbol.com confirmó que los rojos presentarán una apelación formal ante el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, con el objetivo de que la sanción sea reducida a un solo partido, permitiendo así que el castigo al Manuel Felipe Carrera sea menor al inicialmente dictaminado.

Municipal a la espera de la decisión final

La última palabra la tendrá precisamente el Órgano Disciplinario, que deberá analizar los argumentos presentados por el club rojo. De prosperar la apelación, Municipal solo disputaría un encuentro fuera de su estadio sede, algo que aliviaría considerablemente su planificación deportiva y logística.

Paralelamente, aunque todavía no es información oficial, Municipal estaría evaluando modificar el horario de su partido de la Jornada 1 frente a Mictlán, programándolo para las 16:00 horas del jueves 22 de enero. Este ajuste también impactaría en el calendario general de la fecha inaugural.

En ese mismo contexto, el duelo entre Guastatoya y Mixco sería trasladado para las 18:00 horas, siempre el 22 de enero, a la espera de la confirmación oficial de la Liga Nacional. Mientras tanto, la atención se centra en si la sanción al estadio Manuel Felipe Carrera se mantendrá en dos juegos o finalmente será reducida a uno solo.

