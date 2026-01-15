“Hacer historia”: Jairo Henríquez es contundente con sus objetivos tras su sorprendente fichaje por Inter FA

Jairo Henríquez no aterriza en Inter FA para administrar su carrera, sino para competir. Así lo deja claro el atacante salvadoreño en la antesala del Torneo Clausura 2026, un certamen que representa mucho más que un cambio de camiseta: es la oportunidad de reencontrarse con la motivación dentro de un proyecto que combina juventud, presión y ambición.

“Contento con este nuevo reto, contento con el grupo”, resume Henríquez en sus primeros días con el plantel. Más allá del discurso habitual, el exseleccionado subraya un aspecto clave para el camino que se avecina: la competencia interna. “Hay buena competencia y eso va a ser importante, que cada entreno tengamos que competir por un puesto y que al final eso saque lo mejor de cada uno”, afirma.

Pese a ser uno de los futbolistas con mayor recorrido dentro del grupo, Henríquez deja claro que la experiencia no garantiza titularidad. “Más allá del recorrido que podamos tener los mayores, se trata de asumir el reto de luchar por un puesto”, explica. En Inter FA, asegura, nadie juega por nombre, un mensaje que el cuerpo técnico repite en cada sesión de trabajo.

Lejos de incomodarlo, esa exigencia lo impulsa. “Eso hace que no nos acomodemos, que no pensemos que vamos a estar en el once titular”, señala. Con dos o tres jugadores por posición, entrenamientos intensos y una competencia constante, Henríquez percibe un ambiente donde nadie regala nada y cada oportunidad debe ganarse en la cancha.

La razón de su fichaje por Inter FA

La decisión de llegar a Inter FA también tuvo un fuerte componente personal y familiar. “El tema familia primero”, reconoce, tras varios años lejos de San Salvador. Pero no fue el único motivo. “Hay una oportunidad de hacer historia nuevamente en Tecla, de formar parte de algo nuevo”, comenta, convencido de que el proyecto tiene bases firmes y un objetivo claro. “Lograr un título sería quedar en la historia y eso nos motiva”.

Consciente de la presión por la tabla acumulada, Henríquez no esquiva la realidad del equipo. “El objetivo es ir partido a partido, sumar puntos y alejarnos de los puestos de abajo”, enfatiza. Soñar vendrá después. Por ahora, Jairo Henríquez tiene claro su rol en este Inter FA: competir, empujar al grupo y demostrar que la experiencia aún puede ser un motor, no un punto final.

Publicidad