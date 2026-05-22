Tras la eliminación en el Clausura 2026, el ídolo morado Alonso Solís le pidió a Mariano Torres que defina inmediatamente si renovará su contrato o si se retirará del fútbol.

El Deportivo Saprissa atraviesa una de las semanas más movidas del 2026. Tras la eliminación en el Torneo Clausura y el consiguiente título de Herediano, el club morado estiró a dos años su sequía de campeonatos nacionales.

Las consecuencias fueron inmediatas: entre el miércoles y el jueves, la institución anunció que Ricardo Blanco, Deyver Vega y Marvin Loría no continuarán en la plantilla para el Apertura 2026.

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El caso Mariano Torres

Ahora, lo que falta definir en Tibás es qué pasará con Mariano Torres. El caso del capitán es diferente al resto: a sus 39 años, el mediocampista argentino tiene la potestad absoluta sobre su futuro.

El futuro de Mariano depende del propio Mariano (Saprissa).

Si siente que puede seguir aportándole al equipo, la directiva ve con muy buenos ojos su renovación de contrato por al menos otros seis meses. Sin embargo, el propio jugador viene advirtiendo que es un tema que debe evaluar a lo interno para tomar una decisión definitiva. Si no renueva, colgará los botines.

Saprissa no puede esperar, advierte Solís

Alonso Solís, ídolo del club tibaseño, considera que Saprissa no puede seguir aguardando por la decisión del número 20. En declaraciones para la cadena FOX, el “Mariachi” dio a entender que la continuidad de Torres puede ser fundamental para el técnico Hernán Medford, pero recalcó que el jugador debe comunicar pronto su postura.

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“Han sido ya dos años complicados para el Deportivo Saprissa. Después de un tetracampeonato se sabía que iba a ir costando un poco más, pero la presión sube cuando se está en Saprissa“, contextualizó el ex futbolista.

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Acto seguido, Solís apuntó a la situación del argentino: “En Saprissa ya le dijeron que él iba a ser parte si quería, pero sí es importante que se vaya generando algo más claro. Si se va a quedar, si no se va a quedar, cuánto se va a quedar… y obviamente que es un jugador más importante para Saprissa”.

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Morados divididos por Mariano Torres

Hoy en día, la situación del ex Boca Juniors divide las aguas en la grada. Mientras un sector mayoritario de la afición todavía exige su continuidad por el talento y jerarquía que aporta al equipo, otro grupo cuestiona la imagen que dejó en el reciente Clausura 2026.

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En la recta decisiva del campeonato, una fuerte sanción disciplinaria por agredir a un comisario de la Unafut lo marginó de tres partidos en la fase final, hecho que pesó en el rendimiento del equipo y que todavía genera molestias en un sector del saprissismo.

En síntesis

Saprissa acumula dos años sin títulos nacionales y ya anunció las salidas de Ricardo Blanco, Deyver Vega y Marvin Loría para el próximo torneo.

Alonso Solís declaró públicamente que Mariano Torres debe aclarar si renovará por seis meses o si se retirará.

La continuidad de Torres divide a la afición; muchos respaldan su calidad, pero otros le recriminan la suspensión por agredir a un comisario de la Unafut que lo dejó fuera de tres juegos clave en el Clausura 2026.

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