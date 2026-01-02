Vladimir Quesada rompió el silencio y solo necesitó cuatro palabras para golpear a Alajuelense en donde más le duele

Vladimir Quesada volvió a escena tras varios días de silencio y lo hizo con un mensaje que no pasó desapercibido en el fútbol costarricense. Luego de la dolorosa derrota de Deportivo Saprissa en la final del Apertura 2025 ante Alajuelense, el técnico morado reapareció públicamente y, sin mencionar directamente a su eterno rival, dejó una frase que cayó como un dardo en territorio manudo.

Reaparición tras la final perdida

Desde la caída en la final, Vladimir Quesada se había mantenido al margen de los micrófonos. Sin embargo, este viernes el club compartió declaraciones del entrenador a través de su oficina de prensa, en las que el estratega decidió mirar hacia adelante y enfocarse en el futuro institucional del Monstruo.

Lejos de hablar del golpe reciente, el técnico optó por resaltar aspectos estructurales del club y sacar pecho por lo que considera los pilares históricos de Saprissa.

El golpe directo a Alajuelense

En medio de ese discurso institucional, Quesada lanzó la frase que encendió la polémica y tocó una fibra sensible en el liguismo. Sin necesidad de mencionar a Alajuelense ni la final recién perdida, el entrenador recordó la jerarquía histórica del club tibaseño. Las cuatro palabras fueron suficientes para marcar postura y reabrir la rivalidad: “Somos los más ganadores”.

Una frase breve, cargada de historia y números, que muchos interpretaron como un mensaje directo al campeón vigente. En Tibás, la derrota aún duele, pero el discurso de Quesada dejó claro que Saprissa no piensa renunciar a su lugar en la cima del fútbol costarricense.

Luego, concluyó: “Saprissa aparece no solo como un equipo que, normalmente, es el que gana campeonatos, no solo en nuestro país, sino en Centroamérica. Estos informes nos respaldan en que, además de ganar campeonatos, somos un equipo que produce jugadores, entonces la combinación es buena, es linda y es extraña para el nivel internacional”.