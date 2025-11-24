Saprissa ya negocia: sorpresa en Tibás por la fuerte decisión que tomó el club ni bien llegó el nuevo Gerente General

El Deportivo Saprissa atraviesa días de movimiento intenso luego del reciente cambio de inversionistas y la reestructuración interna que este proceso trajo consigo. Este jueves, el club presentó oficialmente a Federico Serrano como nuevo gerente general, una pieza clave en la nueva etapa administrativa que pretende modernizar y reorganizar al conjunto tibaseño.

Sin embargo, apenas unas horas después de su llegada, comenzó a circular una información que sorprendió a gran parte del entorno morado. Desde el conjunto de Tibás estarían por tomar una fuerte decisión.

¿Cuál es la decisión que podrían tomar desde Saprissa?

Según reveló el programa Teléfono Rojo, dirigido por el periodista Josué Quesada, “Saprissa ya inició negociaciones con un entrenador para el próximo torneo”, una decisión que marca un giro fuerte en la planificación deportiva.

La noticia toma relevancia porque, según la versión de Teléfono Rojo, la dirigencia estaría analizando traer un técnico extranjero para asumir el proyecto 2025, lo que implicaría reemplazar a Vladimir Quesada, actual entrenador y hombre de la casa. La gestión de Serrano habría dado luz verde para comenzar a establecer contactos y evaluar candidatos desde ya.

No obstante, la situación tiene un matiz decisivo: todo podría detenerse si Saprissa logra coronarse campeón del Apertura 2025. En ese escenario, el impulso del título podría hacer que la dirigencia reconsidere la continuidad de Quesada, respaldada por los resultados.

La versión ha generado debate en Tibás, tanto por el momento elegido para abrir conversaciones, en plena lucha por el título, como por la magnitud de lo que representa un eventual cambio en el banquillo.