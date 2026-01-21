Es tendencia:
“No veo por qué no”: el presidente de Saprissa rompe el silencio sobre el regreso de Guimaraes a Tibás y deja impactada a la afición

Tras el mal momento del Saprissa, de manera contundente el presidente morado habló sobre Guimaraes y un posible regreso.

Por Marcial Martínez

Las recientes declaraciones de Roberto Artavia presidente del Deportivo Saprissa, generaron revuelo entre la afición, luego de que se refiriera abiertamente a la posibilidad de un eventual regreso de Alexandre Guimaraes a Tibás.

Actualmente el Saprissa no la está pasando bien con Vladimir Quesada. No solamente por la falta de títulos, sino que además no hay una idea clara de juego en el equipo. Situación que desespera a la afición morada, tomando en cuenta que desde el otro lado, Alajuelense conquista todo.

Un respiro para Vladimir Quesada: el entrenador de Saprissa ya cuenta con el refuerzo más pedido por los morados

¿Guimaraes regresa al Deportivo Saprissa?

Roberto Artavia como presidente del Saprissa habló de manera contundente sobre la posibilidad de traer a Guimaraes a comandar a los morados. A pesar del mal momento que están atravesando en cuanto a títulos y resultados, esto fue lo que dijo sobre al asunto.

“En este momento ciertamente no, y no es porque venga de la Liga. Porque creo que hay que respetar la situación familiar que él tiene con un hijo jugando en Alajuelense siendo el capitán además”, compartió el presidente del Saprissa, Roberto Artavia.

“Yo no tengo las puertas cerradas ante nadie, no tengo ningún puente quemado, si bien es cierto que en este momento no lo puedo considerar, la verdad es que hacia el futuro, no veo por qué no”, afirmó el presidente del Saprissa, Roberto Artavia para Columbia Deportiva.

De esta manera, Artavia dejó un mensaje claro de prudencia y apertura, marcando distancia entre el presente y lo que podría darse más adelante. Aunque hoy el contexto no permite avanzar en esa dirección, sus palabras invitan a pensar que el tema con una vuelta de Guimaraes a Tibás, no está cerrado

