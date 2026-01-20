Es tendencia:
Un respiro para Vladimir Quesada: el entrenador de Saprissa ya cuenta con el refuerzo más pedido por los morados

Pensando en el partido ante Sporting, Vladimir Quesada podrá contar con el jugador que más pidieron los aficionados de Saprissa.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Vladimir Quesada recibe una gran noticia.
© TeleticaVladimir Quesada recibe una gran noticia.

El Deportivo Saprissa atraviesa semanas cargadas de tensión. Un arranque irregular en el campeonato, la derrota ante Herediano y el creciente descontento de la afición colocaron a Vladimir Quesada en el centro de las críticas, con su continuidad bajo constante cuestionamiento. La presión sobre el banquillo morado es evidente.

En medio de ese contexto adverso, el entrenador recibió una noticia que representa un alivio importante de cara a los próximos compromisos. Según adelantó el periodista Jason Arce, uno de los refuerzos más esperados por la afición finalmente quedó habilitado.

¿Cuál es el refuerzo de Saprissa que estará disponible ante Sporting?

Luis Javier Paradela ya recibió su permiso de trabajo y puede ser tomado en cuenta para el partido de este jueves ante Sporting o el domingo frente a Cartaginés”, informó Arce.

La habilitación del futbolista cubano llega en un momento clave, cuando Saprissa necesita respuestas inmediatas dentro de la cancha y variantes ofensivas que le permitan cambiar la dinámica del equipo. Paradela era uno de los nombres más reclamados por los morados, quienes esperaban su disponibilidad desde el inicio del torneo.

Luis Paradela está disponible legalmente para volver a jugar en Saprissa.

Con el permiso de trabajo en regla, ahora será decisión de Vladimir Quesada si lo incluye de inmediato en la convocatoria o si dosifica su regreso, tomando en cuenta el estado físico del jugador.

Más allá de lo deportivo, la noticia representa un pequeño respiro para el técnico, que por primera vez en el torneo comienza a contar con todas las herramientas que pidió. En un Saprissa urgido de resultados, la presencia de Paradela podría marcar la diferencia y darle algo de oxígeno a un proceso que sigue caminando sobre la cuerda floja.

