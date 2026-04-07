“No va a seguir”: Marvin Loría se aleja de Saprissa y otro grande de Costa Rica se lo puede llevar

Dentro del grupo de cinco jugadores que finalizan su contrato con el Deportivo Saprissa en el mes de junio, Marvin Loría parece ser el que tiene el panorama más oscuro y menos opciones de continuar vistiendo la camiseta morada.

El futuro del extremo de 28 años parece estar prácticamente sellado: a menos que ocurra un giro extraordinario en los próximos meses, la próxima temporada defenderá nuevos colores.

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Ostracismo en Tibás y rechazo en la grada

Desde la llegada de Hernán Medford a la dirección técnica del Monstruo, Loría ha perdido una enorme cuota de protagonismo. Los números hablan por sí solos: en los últimos 13 partidos de Saprissa por el Torneo Clausura 2026, apenas ha sumado un pírrico minuto de juego.

Loría no es tenido en cuenta por Medford (Saprissa).

A esta sequía de minutos en la cancha se le suma el peso de ser uno de los nombres más resistidos por la exigente afición en La Cueva, lo que torna su salida prácticamente inevitable.

¿Marvin Loría llega a otro grande de Costa Rica?

Con la puerta de salida abierta de par en par, las especulaciones sobre el próximo destino del ex MLS no se han hecho esperar. Este martes, el reconocido periodista deportivo Kevin Jiménez arrojó luz sobre su futuro, confirmando lo que era un secreto a voces en San Juan de Tibás y dando una pista sobre qué otro grande de Costa Rica podría abrirle las puertas.

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“Loría en Saprissa no va a seguir, es algo obvio“, comenzó diciendo el especialista en fichajes, para acto seguido apuntar a la Vieja Metrópoli como el escenario ideal para el resurgir del jugador. “Tiene calidad, para mí el que lo agarraría es Cartago… en el fútbol de Amarini Villatoro me parece que podría retomar nivel y le falta ese extremo grande“, analizó Jiménez.

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Todavía queda un tramo importante para que el Clausura 2026 llegue a su fin y se confirme oficialmente su desvinculación de las filas moradas. Sin embargo, cuando llegue el mes de junio, todo apunta a que el Club Sport Cartaginés estará muy atento para acercarse con una oferta formal e intentar fichar al extremo como agente libre de cara a la segunda mitad del año.

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En síntesis

Marvin Loría es uno de los cinco jugadores del Deportivo Saprissa que terminan su vínculo en junio de 2026.

El extremo de 28 años solo ha disputado 1 minuto en los últimos 13 partidos del Clausura 2026 bajo el mando del “Pelícano”.

Según el periodista Kevin Jiménez, la salida de Loría es “obvia” y el Club Sport Cartaginés, dirigido por Amarini Villatoro, podría estar interesado en ficharlo.