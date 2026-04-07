Jugó en Alajuelense y fue internacional con Costa Rica y El Salvador, pero hoy se gana la vida lavando autos: “Nunca se deja de aprender”

El nombre de Erick Cabalceta es bien recordado tanto en Costa Rica como en El Salvador. Aunque el espigado defensor central de 1,84 metros nació en la capital tica, San José, y durante sus años formativos defendió los uniformes de La Sele en las categorías Sub-20 y Sub-21, fueron sus raíces cuscatlecas las que le permitieron dar el salto internacional a nivel mayor.

Cabalceta debutó oficialmente con la Selección de El Salvador en 2022 y acumuló 11 partidos internacionales, incluyendo un empate sin goles precisamente ante su natal Costa Rica, durante la fase de grupos de la Copa Oro 2023.

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Paso por Alajuela y retiro sorpresivo

Mientras sumaba participaciones con La Selecta, el zaguero construyó una respetable carrera en la Liga Promérica. En la primera división costarricense, paseó su fútbol por la Liga Deportiva Alajuelense, el Club Sport Cartaginés, la AD San Carlos y Carmelita.

Cabalceta llegó a la Liga en 2022 (LDA).

En 2024, Cabalceta aterrizó en el fútbol salvadoreño, donde jugó para Municipal Limeño y CD Águila. Sin embargo, en 2025, a sus 32 años, tomó una decisión que sorprendió a muchos: anunció su retiro definitivo de la selección cuscatleca, explicando que su deseo era dedicarse de lleno a hacer la voluntad de Dios.

La nueva vida de Erick Cabalceta

Ahora, sin equipo profesional desde el año pasado, la vida del defensor transcurre muy lejos de los estadios. Cabalceta dedica parte de su tiempo a impartir predicaciones en diferentes congresos cristianos, pero su mayor fuente de ingresos proviene de un rubro mucho más telúrico: su propio negocio de lavado de carros y limpieza de tapicería.

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El emprendimiento del ex Alajuelense se llama “Caba Lava Detailing”, y sus servicios incluyen opciones detalladas como “Lavado Premium”, protección de pintura, y servicio tanto a domicilio como en estudio. Para quienes deseen contratarlo, el jugador habilitó el número telefónico 7055-3820 y maneja la agenda mediante su cuenta oficial de Instagram, @cabalavadetailingcr.

“¡Sonríe al máximo, aunque haya gente que no le guste eso! Viva su vida y disfrútela al máximo, independientemente en la rama que se especialicen, dependan de Dios y nunca se desvíen del objetivo. Nunca se deja de aprender“, compartió Erick en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

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En sus perfiles, las tradicionales fotografías en estadios han quedado atrás, dándole paso a imágenes y videos que actualizan a sus seguidores sobre el día a día en su nueva etapa como emprendedor.

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En síntesis

Nacido en Costa Rica (jugó en Sub-20 y Sub-21 ticas), Cabalceta fue internacional mayor con El Salvador, sumando 11 partidos desde 2022.

Militó en equipos como Alajuelense, Cartaginés, San Carlos y Carmelita en Costa Rica, y Limeño y Águila en El Salvador.

En 2025 se retiró de La Selecta por motivos religiosos y hoy, sin equipo, su principal fuente de ingresos es un negocio propio de limpieza de tapicería y detallado automotriz.