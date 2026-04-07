Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

Jugó en Alajuelense y fue internacional con Costa Rica y El Salvador, pero hoy se gana la vida lavando autos: “Nunca se deja de aprender”

Tras una extensa carrera que lo llevó a vestir las camisetas de la Liga Deportiva Alajuelense y de las selecciones nacionales de Costa Rica y El Salvador, decidió darle un giro radical a su vida.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
De jugar en la Liga a administrar un lavadero de autos.
© LDA / Instagram.De jugar en la Liga a administrar un lavadero de autos.

El nombre de Erick Cabalceta es bien recordado tanto en Costa Rica como en El Salvador. Aunque el espigado defensor central de 1,84 metros nació en la capital tica, San José, y durante sus años formativos defendió los uniformes de La Sele en las categorías Sub-20 y Sub-21, fueron sus raíces cuscatlecas las que le permitieron dar el salto internacional a nivel mayor.

Cabalceta debutó oficialmente con la Selección de El Salvador en 2022 y acumuló 11 partidos internacionales, incluyendo un empate sin goles precisamente ante su natal Costa Rica, durante la fase de grupos de la Copa Oro 2023.

Campeón con Alajuelense lanza la verdad que más incomoda a los jugadores manudos en medio de la crisis: “Les pagan demasiado bien”

ver también

Campeón con Alajuelense lanza la verdad que más incomoda a los jugadores manudos en medio de la crisis: “Les pagan demasiado bien”

Paso por Alajuela y retiro sorpresivo

Mientras sumaba participaciones con La Selecta, el zaguero construyó una respetable carrera en la Liga Promérica. En la primera división costarricense, paseó su fútbol por la Liga Deportiva Alajuelense, el Club Sport Cartaginés, la AD San Carlos y Carmelita.

Cabalceta llegó a la Liga en 2022 (LDA).

Cabalceta llegó a la Liga en 2022 (LDA).

En 2024, Cabalceta aterrizó en el fútbol salvadoreño, donde jugó para Municipal Limeño y CD Águila. Sin embargo, en 2025, a sus 32 años, tomó una decisión que sorprendió a muchos: anunció su retiro definitivo de la selección cuscatleca, explicando que su deseo era dedicarse de lleno a hacer la voluntad de Dios.

La nueva vida de Erick Cabalceta

Ahora, sin equipo profesional desde el año pasado, la vida del defensor transcurre muy lejos de los estadios. Cabalceta dedica parte de su tiempo a impartir predicaciones en diferentes congresos cristianos, pero su mayor fuente de ingresos proviene de un rubro mucho más telúrico: su propio negocio de lavado de carros y limpieza de tapicería.

Publicidad

El emprendimiento del ex Alajuelense se llama “Caba Lava Detailing”, y sus servicios incluyen opciones detalladas como “Lavado Premium”, protección de pintura, y servicio tanto a domicilio como en estudio. Para quienes deseen contratarlo, el jugador habilitó el número telefónico 7055-3820 y maneja la agenda mediante su cuenta oficial de Instagram, @cabalavadetailingcr.

¡Sonríe al máximo, aunque haya gente que no le guste eso! Viva su vida y disfrútela al máximo, independientemente en la rama que se especialicen, dependan de Dios y nunca se desvíen del objetivo. Nunca se deja de aprender“, compartió Erick en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

Publicidad
Mientras se queda sin semifinales, Alajuelense suma otro revés desde la Unafut que en Saprissa celebran con todo

ver también

Mientras se queda sin semifinales, Alajuelense suma otro revés desde la Unafut que en Saprissa celebran con todo

En sus perfiles, las tradicionales fotografías en estadios han quedado atrás, dándole paso a imágenes y videos que actualizan a sus seguidores sobre el día a día en su nueva etapa como emprendedor.

En síntesis

  • Nacido en Costa Rica (jugó en Sub-20 y Sub-21 ticas), Cabalceta fue internacional mayor con El Salvador, sumando 11 partidos desde 2022.
  • Militó en equipos como Alajuelense, Cartaginés, San Carlos y Carmelita en Costa Rica, y Limeño y Águila en El Salvador.
  • En 2025 se retiró de La Selecta por motivos religiosos y hoy, sin equipo, su principal fuente de ingresos es un negocio propio de limpieza de tapicería y detallado automotriz.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fue campeón con Saprissa y Cartaginés, pero afirma que Andrés Carevic dará el golpe en La Cueva
Costa Rica

Fue campeón con Saprissa y Cartaginés, pero afirma que Andrés Carevic dará el golpe en La Cueva

El Salvador no se clasificó al Mundial 2026 y anunció su retiro de La Selecta: “Toca decir adiós”
El Salvador

El Salvador no se clasificó al Mundial 2026 y anunció su retiro de La Selecta: “Toca decir adiós”

El Salvador en vilo por decisión de Erick Cabalceta: "Se fue a Costa Rica"
El Salvador

El Salvador en vilo por decisión de Erick Cabalceta: "Se fue a Costa Rica"

Sorpresa en La Selecta: figura de El Salvador golpea las puertas del Bolillo Gómez y se ofrece a volver
El Salvador

Sorpresa en La Selecta: figura de El Salvador golpea las puertas del Bolillo Gómez y se ofrece a volver

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo