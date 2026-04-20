“No tiene sentido”: presidente de Saprissa denuncia la maniobra de Alajuelense para frenar su llegada a la Fedefútbol

Este martes 21 de abril, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) vivirá una jornada clave con la celebración de una nueva Asamblea General Extraordinaria. El objetivo principal es definir quién ocupará la silla en el Comité Ejecutivo que dejó vacante Juan Carlos Rojas.

Sin embargo, esta transición se ha transformado en un verdadero campo de batalla, y ahora el presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia, confirmó que su camino tiene un obstáculo de peso: el veto directo de Liga Deportiva Alajuelense.

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“Alajuelense no apoya mi candidatura”

En una entrevista concedida al periodista Kevin Jiménez, Artavia señaló que no cuenta con el respaldo del equipo manudo. Según relató, la decisión le fue comunicada por un directivo de la Liga —cuyo nombre se mantiene en reserva por pedido del propio informante—, basándose en un argumento que él considera infundado.

“Alajuelense no apoya mi candidatura. Considera que hay un conflicto de interés con la televisora, algo que para mí no tiene sentido, porque la Federación es bastante más grande que eso”, disparó Artavia.

El panorama electoral

Actualmente, el panorama electoral se divide en dos bloques principales. Por un lado, Roberto Artavia cuenta con el respaldo de LINAFA (que aporta 6 votos) y del Municipal Pérez Zeledón. El resto de los clubes de la primera división aún no han hecho pública su postura oficial.

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El contendiente del mandamás morado es Stewart Gómez, presidente de Fútbol Playa, quien llegaría con una base cercana a los 14 votos, producto del apoyo de la Liga de Ascenso, el fútbol femenino y el futsal. Bajo este escenario, los 12 votos que maneja la Unafut serán el factor determinante.

En síntesis

La Liga le cerró la puerta a Artavia por sus vínculos con la televisora, argumento que el jerarca morado tildó de “sin sentido”.

Artavia necesita 17 de los 32 votos; hoy cuenta con una base de 7, mientras su rival, Stewart Gómez, tendría amarrados cerca de 14.

Los 12 votos de la Primera División serán la llave definitiva en la votación de este martes en el Proyecto Goal.