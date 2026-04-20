Rolando Fonseca no se guarda nada sobre Alajuelense y dice lo que más le duele a Machillo Ramírez tras el clásico con Saprissa: “Baile”

El reciente empate 1-1 en el Clásico Nacional disputado en el Estadio Alejandro Morera Soto ha dejado un sabor amargo en la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez.

Al no lograr la victoria frente al Deportivo Saprissa, el conjunto manudo cedió terreno vital en la clasificación, una situación que pone en serio riesgo sus objetivos de alcanzar la zona de clasificación en el Clausura 2026.

Sobre este escenario de incertidumbre deportiva, el exfutbolista Rolando Fonseca lanzó duras críticas hacia el desempeño del equipo rojinegro.

ver también Fue figura en el clásico contra Saprissa, pero filtró que puede irse de Alajuelense: “Opciones para salir”

¿Qué fue lo que dijo Rolando Fonseca tras el empate de Alajuelense contra Saprissa en el Clásico?

Rolando Fonseca no se midió al analizar la crisis actual y profundizó en el sentimiento del Machillo Ramírez, señalando específicamente cuál es el factor que más golpea.

Para Fonseca, el empate frente al archirrival no solo fue insuficiente en la tabla, sino que refleja un conformismo alarmante dentro de la institución rojinegra.

“Ese conformismo al decir que no perdiste el clásico, es grave. Para la Liga no haber ganado este partido ante Saprissa pudo haber significado la eliminación en este Clausura 2026″, comentó Fonseca para Teletica.

Publicidad

Publicidad

Rolando Fonseca habló sobre el empate del clásico entre Alajuelense y Saprissa / Teletica

Al subrayar que lo único memorable del encuentro fue el “baile” de Kendall Waston, Fonseca pone el dedo en la llaga sobre la crisis de identidad que atraviesa Alajuelense.

Publicidad

“Un empate que no sirvió de nada, en realidad lo único que me dejó este clásico entre Alajuelense y Saprissa fue este baile (haciendo referencia a la celebración Kendall Waston tras marcar el gol para los morados)“, sentenció Rolando Fonseca.

Publicidad

Datos claves

Rolando Fonseca calificó negativo el conformismo de Alajuelense tras celebrar el empate en el Clásico Nacional.

calificó de Alajuelense tras celebrar el empate en el Clásico Nacional. Afirmó que no haber ganado ante Saprissa podría representar la eliminación de la Liga en este Clausura 2026.

en este Clausura 2026. Fonseca sentenció que lo único relevante del partido fue el “baile” de Kendall Waston, señalando una profunda crisis de identidad en el equipo manudo.